漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



曾有網壇「漂亮寶貝」之稱，也是前國手的民進黨基隆市議員陳宜，今天上午在總質詢時說，很多市民以為她是市長林右昌的子弟兵，但她認為關心市政議題不分黨派，今天提出多項婦幼及違建的問題，砲火猛烈，還質疑市府是否受到壓力對違建態度消極。陳宜生小孩已經滿4個月，當場詢問林右昌是男是女，林右昌回「應該是女生」，陳宜酸說「你問了我8次，終於記得了」。

曾有網壇「漂亮寶貝」之稱，也是前國手的民進黨基隆市議員陳宜，今天上午市政總質詢，砲火猛烈。記者游明煌／攝影 分享 facebook

陳宜表示，她是市議會19屆以來第一個在任期內生產的議員，很多市民以為她是市長林右昌的子弟兵，但她認為關心市政議題不分黨派。她並說，生小孩到今天剛好滿4個月，但至今沒得到林右昌一句祝福，她知道市長市政繁忙，但如果連身為議員的她，都無法得到市長的祝福，讓她對基隆的婦幼政策真的很憂心。

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陳宜當場詢問林右昌「我是生男生還女生」，林右昌回「應該是女生」，陳宜說「你問了我8次，終於記得了」。

陳宜今天火力全開，她提出多項之前的會勘案，市府明明已答應了改善日期，卻過了好幾個都沒有下文，批評市府不重視會勘，這些都是民眾的陳請請託案，她還提到體育場、田徑場及網球等運動環境的改善。陳宜還質疑有一處違建案，指市府態度消極，讓人無法認同，懷疑是否受到壓力才不處理。

市府都發處長徐燕興表示，有關議員會勘案，都已改進，會列sop處理，相關案件已列管中。