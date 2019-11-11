黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」
2019-11-11 21:42
聯合報 記者戴永華
／即時報導
深秋後，屬於瀕危物種的黑面琵鷺飛來過冬。宜蘭礁溪鄉溫底路的水田旁昨天出現10幾隻黑面琵鷺，其中還有一隻「白雪公主」，眼睛周圍呈現白色的「白琵鷺」。消息傳出後，今天開始有人帶著大砲相機拍照，掀起一股賞鳥熱。
在國際自然保護聯盟紅皮書中，黑面琵鷺被列為瀕危（EN, Endangered）可能會滅絕的物種，數量從1980年最初200多隻，經保護後成長到4000多隻。今年初國際鳥會組織的黑面琵鷺調查，首次突破4千大關，全球總數達4400多隻。
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黑面琵鷺經常到澳門、香港、台灣、越南、泰國等地度冬，以台灣是最大度冬區，每年飛來2400多隻。「琵琶的大嘴」是琵鷺類鳥類共有的特徵，黑面琵鷺又俗稱飯匙鳥、黑面勺嘴，其面部黑色裸露皮膚延伸至眼睛後方。
東北季風起，又到了黑面琵鷺度冬季節，沈姓愛鳥人士與妻子昨天在礁溪鄉塭底路旁發現10幾隻黑面琵鷺在田中覓食，應該是到宜蘭度冬的第一團；更難能可貴是，其中出現一隻「白琵鷺」， 這隻「白雪公主」特別與眾不同，也成為今天賞鳥熱中的嬌客。
白琵鷺並不是瀕危物種，但因為台灣不是白琵鷺遷徙的路線，反而比較難看見；白琵鷺的體型比較大，黑臉罩只有到眼睛前端，不像黑面琵鷺延伸黑色到額與眼周圍。
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