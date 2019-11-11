攀岩好手中橫淨山 清出300公斤垃圾赫見印表機、烤箱
2019-11-11 19:30
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
中橫公路沿途有壯麗美景，但山坡卻有許多垃圾。本月9日花蓮林管處與50名攀岩垂降好手淨山，一整天下來清出約300公斤垃圾，甚至出現印表機、烤箱等電器用品。發起淨山的戶外亦溯運動負責人賴瑞均建議，放置垃圾子母車。太魯閣國家風景管理處表示，擔心垃圾子母車旁有更多垃圾，呼籲大家發揮公德心。
賴瑞均說，當天清出的300公斤垃圾，最多的就是玻璃瓶、飲料罐及寶特瓶，甚至撿到印表機、烤箱等電器用品；他認為，太魯閣國家公園有許多國際觀光客，邊坡山谷卻堆滿垃圾，觀感不佳，建議太管處設置垃圾子母車讓遊客丟垃圾，並裝設監視器阻止有人亂丟垃圾。
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太管處秘書林忠杉表示，每年春、秋兩季會號召山友淨山，是否裝設監視器須由土地管理單位決定；政府環保政策是「垃圾不落地」，且全台各地風景區也沒有放置垃圾子母車，針對印表機和烤箱電器，推測是刻意上山丟棄，呼籲民眾在山上垃圾一樣要自己帶走，發揮公德心。
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