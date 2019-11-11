中韓大戰明開打 花蓮縣府在中原國小直播打氣
2019-11-11 18:48
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
世界12強棒球賽複賽，明天第2戰將在台灣時間晚間6時對上C組第一名晉級的南韓隊，上演中韓大戰。花蓮縣政府將在中原國小活動中心以大螢幕同步直播中華隊與韓國隊精彩賽事，明天下午5時30分開放進場，並於現場準備點心、飲料，邀請民眾一起為中華隊集氣加油。
花蓮縣政府表示，世界12強棒球賽複賽，關係到是否能取得2020東京奧運門票，場場皆是關鍵，而中韓對決更是台灣人眾所矚目的傳統大戰，此次世界12強中華隊陣中有8位球員是花蓮子弟，包括在預賽中表現亮眼的強投江少慶及張奕，分別出身於花蓮縣豐濱鄉及萬榮鄉，還有林凱威、陳鴻文、林鋅杰，以及強打林立、陳俊秀及王威晨。
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花蓮縣長徐榛蔚8日更特別至萬榮鄉張奕的家中為他加油打氣，並送上「台灣之光」的匾額，期許在複賽的過程中能有更精彩的表現。
花蓮縣政府明天也將邀請中原國小、中正國小及化仁國中棒球隊共同觀賞賽事，並由這群棒球小將們帶領民眾加油吶喊，讓無法到日本的球迷，也能夠有如同親臨現場的感受。歡迎大家踴躍前往中原國小，一起為中華隊加油。
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