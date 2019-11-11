富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜
2019-11-11 18:40
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
台東市富岡漁港擴建工程斥資7億餘元，今年6月動工，但因港區水深不足，大型郵輪無法進港停泊，台東縣議員黃治維批評，當初計畫沒有根據未來5年，10年的產業發展需求，將富岡漁港挖深，郵輪無法靠港停泊，「這7億元這樣花，實在有點可惜。」
中央交通部觀光局推動「郵輪跳島─藍色公路十年計畫」，富岡漁港卻因水深不足，不能停泊郵輪，擴建案未加深漁港水深，台東縣長饒慶鈴也坦言「確實可惜」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃治維今天在台東縣議會縣政總質詢時，針對台東縣富岡、蘭嶼及綠島都被列入「郵輪跳島─藍色公路十年計畫」，但台東縣所有漁港都無法停靠郵輪，只因漁港深度不足，富岡漁港擴建工程已經在進行了，他說「我不得不抱怨一下，只是另建一個客輪停泊區就花了7億，完工還是無法停靠郵輪，只是延用十幾年前的計畫，理論上應該針對未來五年、十年，甚至更長遠的產業發展需求去做設計，郵輪進不來，非常可惜」。
他說，從前縣長徐慶元開始爭取，地方前後爭取了20餘年，但只著重擴建港區，讓客輪與漁船泊席分離，計畫一直未隨著時勢修正，未前瞻未來可能的發展趨勢，如郵輪旅遊，同步把港區挖深，很遺憾。
留言