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富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東市富岡漁港擴建工程斥資7億餘元，今年6月動工，但因港區水深不足，大型郵輪無法進港停泊，台東縣議員黃治維批評，當初計畫沒有根據未來5年，10年的產業發展需求，將富岡漁港挖深，郵輪無法靠港停泊，「這7億元這樣花，實在有點可惜。」

中央交通部觀光局推動「郵輪跳島─藍色公路十年計畫」，富岡漁港卻因水深不足，不能停泊郵輪，擴建案未加深漁港水深，台東縣長饒慶鈴也坦言「確實可惜」。

黃治維今天在台東縣議會縣政總質詢時，針對台東縣富岡、蘭嶼及綠島都被列入「郵輪跳島─藍色公路十年計畫」，但台東縣所有漁港都無法停靠郵輪，只因漁港深度不足，富岡漁港擴建工程已經在進行了，他說「我不得不抱怨一下，只是另建一個客輪停泊區就花了7億，完工還是無法停靠郵輪，只是延用十幾年前的計畫，理論上應該針對未來五年、十年，甚至更長遠的產業發展需求去做設計，郵輪進不來，非常可惜」。

他說，從前縣長徐慶元開始爭取，地方前後爭取了20餘年，但只著重擴建港區，讓客輪與漁船泊席分離，計畫一直未隨著時勢修正，未前瞻未來可能的發展趨勢，如郵輪旅遊，同步把港區挖深，很遺憾。

富岡漁港擴建工程今年6月動工，但完工無法停靠郵輪，縣議員黃治維表示：「7億這樣花...
富岡漁港擴建工程今年6月動工，但完工無法停靠郵輪，縣議員黃治維表示：「7億這樣花，實在可惜」。記者羅紹平／攝影
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