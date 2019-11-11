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印表機烤箱丟進雲海裡 大禹嶺淨山清300公斤垃圾

2019-11-11 18:26中央社 花蓮縣11日電

太魯閣國家公園的大禹嶺、合歡山是看曙光、觀雲海聖地，但邊坡常可見垃圾，林務局聯合運動業者以吊掛垂降方式淨山，清出300公斤垃圾，當中甚至有印表機、烤箱等。

林務局花蓮林區管理處特別結合戶外亦溯休閒運動社，發起「大禹嶺淨山計畫」，9日以吊掛垂降方式在中橫公路支線台14甲沿線清理公路邊坡下方廢棄物，希望能防範乾燥季節易生的森林火災，同時清潔環境。

這次淨山活動由戶外亦溯休閒運動社邀請各界攀岩垂降好手50人，以繩索垂降徒手撿拾邊坡下廢棄物。

戶外亦溯休閒運動社負責人賴瑞均接受中央社記者訪問表示，清出的300公斤垃圾中，以玻璃瓶、飲料罐最多，還有寶特瓶，甚至有印表機、烤箱等電器用品。對於這種誇張的廢棄物，他建議太管處裝設監視器來遏止。

賴瑞均說：「太魯閣國家公園有來自各地的國際觀光客，可說是國家門面，卻在邊坡山谷堆滿垃圾，感覺很丟臉，若是設置垃圾子母車，讓遊客有地方丟垃圾會不會比較好一點？」

太管處秘書林忠杉對此表示，是否裝設監視器須由土地管理單位決定；政府環保政策是「垃圾不落地」，全台各地風景名勝也沒有放置垃圾車，在山上垃圾一樣要自己帶走，做到無痕山林。

山谷中清出印表機、烤箱等廢棄物，林忠杉說，這些東西看起來像是刻意丟棄的，還是要從教育民眾做起，加強對環境保育的觀念，才能解決垃圾亂象。

太魯閣國家公園廢棄物

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