宜蘭代表隊在全運會奪13金 林姿妙表揚

2019-11-11 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭代表隊在全國運動會比賽中勇奪13金，縣長林姿妙（中）今天表揚優秀選手，也感謝教練及體育團體的長年努力付出。圖／縣府提供 分享 facebook

全國運動會是國內規模與等級最大的綜合運動會，宜蘭選手這次勇奪13金12銀17銅的佳績，在全國排名第8名，表現優異，縣長林姿妙今天在縣民大廳表揚，感謝教練及相關團隊長期對體育活動的推動付出。

宜蘭日前參加在桃園市舉辦的108年全國運動會，參賽隊職員及選手共計512人，水上競賽是強項。雖然天氣條件不佳，但擊不倒帆船代表隊的高昂企圖心與扎實苦練的本事，才能在帆船類總共8項賽事中勇奪7面金牌，宜蘭光是帆船比賽，就包辦了7金5銀3銅的好成績。

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另外一大亮點，宜蘭縣男子組室內排球代表隊在歷屆全運會最佳僅有第8名，今年於四強賽遇上106年全國運冠軍隊伍新北市代表隊，最終以3比1戰勝新北市，順利晉級四強賽並奪得銅牌，也刷新宜蘭史上排球項目最佳記錄。

此次代表宜蘭縣參加帆船項目的成員主要是由宜蘭縣立慈心華德福高中及慈心校友所組成的隊伍，年紀雖輕，但是天賦與技巧令人驚艷！在樂觀型女子組、國際420型男子組及女子組都包辦前三名的奬牌，是在全運會帆船項目史上前所未有的紀錄。

其中樂觀型女子組選手江香卉及國際420雙人艇選手周珏妤、陳沛穎順利完成二連霸，再創佳績。

林姿妙表示，縣政府長期投注訓練經費補助學校及團隊，提供選手完善培育環境，未來會繼續打拚努力、持續充實各項體育設施，把優秀運動選手留在宜蘭，爭取更好成績。

縣府教育處表示，縣政府與宜蘭縣體育會長期以來推動縣內各項運動不遺餘力，希望為宜蘭培育許多優秀運動選手，其中帆船項目奪下7金，是此次宜蘭代表隊中最大贏家；而室內排球項目還創下宜蘭歷年史上最佳成績，非常感謝宜蘭縣體育會、各單項委員會和各基層學校，歷經多年的努力，才能在全國各競賽隊伍中脫穎而出。