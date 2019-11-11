基隆委託行市集有油飯刈包咖啡 他邀賴清德測錢包深度

2019-11-11 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆委託行商圈曾是全台舶來品最多最潮的地方，但沒落許久，近年有新店家進駐，生意都不差。藝人陳孝萱日前被爆新男友，是在委託行開「丸角」咖啡店的老闆柳建名，更讓委託行名氣大開，市議員童子瑋說，14日下午5點到6點，他要辦一場快閃市集測試，行政院前院長賴清德也會來，測試他的錢包深度。

繼丸角咖啡、小戴商店、擇食等網紅名店在委託行商圈開店，近半年委託行又多了呵呵咖啡、刈堡BAO；市議員童子瑋也把服務處設在委託行裡頭，民眾黨主席柯文哲曾慕名而來，基隆市政府辦十大伴手禮成果展也拉來這裡，委託行不一樣了。

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一直在努力打開委託行知名度的童子瑋說，他將在14日下午5點到6點，舉辦夢想市集 2.0快閃測試，這次測試範圍包含攤位擺放、時段安排、錢包深度。

參加測試的攤位有《胖姨媽廚房手工彌月油飯》的手工油飯、雞湯、節慶禮盒；《鴻興數位輸出中心》文創商品、手創DIY；《鹿格創印》文創商品、團體服印製；《基隆名產口福麻花世家》中西式點心、伴手禮；《海順極鮮海產批發專賣》現流冷凍海產；《拚豆》Judy文創小物；《刈堡BAO》創新獨特刈包；《呵呵》品味咖啡；《大欣文企業有限公司x地下迷宮工作室》木雕藝品、手工輕黏土吊飾。