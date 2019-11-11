基隆消防無人機成效顯著 109年擬再購6台

2019-11-11 17:00 中央社 基隆市11日電



F16戰機去年於新北市五分山失事，基隆市消防局遙控無人機小組透過空中熱源探索及機骸定位，適時提供搜救資訊，成效顯著，消防局明年擬再添購6台無人機，提升救災效益。

基隆市消防局長陳龍輝今天表示，災害搶救小組於民國105年成立遙控無人機小組，經過訓練後，目前編制33人，由23名消防人員及基隆市義勇消防和基隆市救難大隊10名組成，配置一台具有熱成像鏡頭功能及3台高解析度鏡頭影像的遙控無人機。

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陳龍輝說，無人機團隊已廣泛運用在基隆市消防救災救護工作，除去年曾執行F16戰機搜索任務外，也曾透過熱成像功能在30分鐘內定位到在山區迷路的婦人，成功協助搜救人員找到失蹤者。

消防局指出，近來更精進與海巡署協同海面水域救生，利用無人機執行大範圍區搜尋被救者，並於視距外投擲救生衣、維生醫療用品及食物等，提高被救者生存機率。

陳龍輝表示，基隆市消防局在智慧消防領域上不斷努力，今年榮獲「第2屆政府服務獎」肯定。無人機協助救災救護成效顯著，消防局明年擬再添購6台無人機，並透過產官學合作建置後端監控系統，完善無人機團隊軟硬體設備。