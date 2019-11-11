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蘭嶼無合法民宿 觀光局補助難受惠 縣府允協助

2019-11-11 16:20聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

蘭嶼獨有達悟族人文與優美的自然景觀，近年來吸引不少國內外遊客登島旅行。記者羅紹平...
蘭嶼獨有達悟族人文與優美的自然景觀，近年來吸引不少國內外遊客登島旅行。記者羅紹平／攝影
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全國各地鄉鎮民宿林立，但台東縣蘭嶼鄉是全國唯一完全沒有合法民宿的鄉鎮，蘭嶼籍台東縣議員今天利用縣政總質詢要求縣長饒慶鈴協助輔導島上業者合法化，黃碧妹說，「島上民宿不能合法化，歷年來觀光局推出的暖冬、春季及秋冬旅遊補助，鄉民看得到吃不到，這是我很關心的議題。」饒慶鈴則允諾會盡力協助。

黃碧妹今天以「這個島... 您給了她什麼」質詢饒慶鈴，她表示，民宿是鄉民可以自力經營，也是島上可以發展的產業，但是很多可惜，島上有一百多家民宿，但沒有一家是合法立案，近幾年，觀光局推出的暖冬等各項補助，蘭嶼沒有一家民宿能申請，遊客也一直問為什麼沒有？業者又不能告訴遊客「我家民宿不合法」。她希望縣長能協助業者就地合法。

蘭嶼籍議員黃碧妹今天要求縣府應輔導蘭嶼的民宿業者合法化。記者羅紹平／攝影
蘭嶼籍議員黃碧妹今天要求縣府應輔導蘭嶼的民宿業者合法化。記者羅紹平／攝影
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饒慶鈴表示，蘭嶼擁有非常獨特的自然景觀，也是全國唯一達悟族人居住的島嶼，連菲律賓及其他地方地下屋都已消失了，蘭嶼卻保存最完整的地下屋，還有拼板舟文化，是我們非常珍惜的，今年縣府已爭取對原住民地區民宿管制的放寬，預計會有25家以上業者可以合法化。

縣府交通及觀光發展處表示，20幾年前甚至更早之前，蘭嶼因民情與當地文化風俗等與台灣不同，蘭嶼鄉民普遍認知「在自家土地蓋房子，不須向政府申請建照及使用執照」，政府也睜一眼閉一眼，近年隨著觀光發展，蘭嶼鄉民利用舊房子整修後經營民宿，因未取得建照及使用執照，不能申請登記經營民宿，是蘭嶼沒有合法民宿主因。

縣府交觀處表示，中央已針對原住民地區修改民宿管理條例，只要結構鑑定為安全、通過消防安檢，就能利用既有建物申請登記經營民宿，今年7月30日、31日兩天，交觀處曾到蘭嶼鄉公所辦理三場旅宿合法化輔導說明會，有70家以上的業者報名參加輔導合法計畫，目前有25家建物通過結構安全鑑定，目前正進行消防安檢流程，希望明年農曆年前能輔導這25家業者取得合法民宿資格。

民宿蘭嶼饒慶鈴暖冬原住民

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