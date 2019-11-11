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宜蘭鐵路高架化 呂國華：縣長任內爭取 逾10年無進展

2019-11-11 14:13聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

立委參選人呂國華開記者會表示，宜蘭全線鐵路高架化建設的可行性評估報告，是他民國9...
立委參選人呂國華開記者會表示，宜蘭全線鐵路高架化建設的可行性評估報告，是他民國97年縣長任內所提出，卻在中央躺了超過10年，毫無進展。 記者戴永華／攝影
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宜蘭鐵路高架化重大建設日前經中央審查通過，國民黨立委參選人呂國華今天表示，鐵路高架建設中的宜蘭至二結段、羅東至冬山站，都是在他當縣長任內完成，而且民國97年任內就提出宜蘭全線高架化的可行性報告送中央，卻躺行政院及立法院超過10年毫無進展，試問宜蘭選出的陳立委在任期8年間，做了什麼？對此，陳歐珀事後回駁「政治口水」。

呂國華上午由國民黨籍縣議員陪同召開記者會，他說，陳歐珀去年選輸縣長後，如今拿對手（呂國華）政見要來選立委，馬上變成推動宜蘭鐵路高架的救星。這一年來經縣府努力爭取，上周鐵路高架（宜蘭及羅東段）可行性評估中央審查通過，陳立委還指責縣府不夠積極，才造成有條件通過。交通部台鐵局並不是縣政府的所屬單位，縣府如何去跟台鐵談所謂的站場規畫？陳立委不思檢討，是誰應該要去向屬於中央政府的台鐵局努力爭取？

縣議員林岳賢說，上次縣長選舉，鐵路高架化毫無進展，這次大選到了，馬上通過，希望中央政府不是政策買票；林義剛說，他擔任呂國華時任縣長時的副手，大家共同努力爭取鐵路高架化建設；陳鴻禧議員說，鐵路高架化建設被前縣長林聰賢主張必須配合羅東站鐵路東移，而耽誤了多年。

對於藍營批評，陳歐珀下午表示，謝謝對手評論，鐵路高架化是大家一起前仆後繼努力完成的，只要是為宜蘭好，他一定會努力做，拚命完成，現在高架化完成評估通過了，陽醫二期工程的30億元也獲得全額補助核定，在選舉期間不應該噴政治口水，只要是對宜蘭好的部分都應該通力合作，感謝中央對宜蘭建設的支持。

立委陳歐珀表示，鐵路高架化建設是大家一起前仆後繼努力完成，選舉期間不應該噴政治口...
立委陳歐珀表示，鐵路高架化建設是大家一起前仆後繼努力完成，選舉期間不應該噴政治口水。圖／陳歐珀競總提供
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鐵路高架化呂國華羅東立法院陳歐珀

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