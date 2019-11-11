宜蘭鐵路高架化 呂國華：縣長任內爭取 逾10年無進展

2019-11-11 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



立委參選人呂國華開記者會表示，宜蘭全線鐵路高架化建設的可行性評估報告，是他民國97年縣長任內所提出，卻在中央躺了超過10年，毫無進展。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

宜蘭鐵路高架化重大建設日前經中央審查通過，國民黨立委參選人呂國華今天表示，鐵路高架建設中的宜蘭至二結段、羅東至冬山站，都是在他當縣長任內完成，而且民國97年任內就提出宜蘭全線高架化的可行性報告送中央，卻躺行政院及立法院超過10年毫無進展，試問宜蘭選出的陳立委在任期8年間，做了什麼？對此，陳歐珀事後回駁「政治口水」。

呂國華上午由國民黨籍縣議員陪同召開記者會，他說，陳歐珀去年選輸縣長後，如今拿對手（呂國華）政見要來選立委，馬上變成推動宜蘭鐵路高架的救星。這一年來經縣府努力爭取，上周鐵路高架（宜蘭及羅東段）可行性評估中央審查通過，陳立委還指責縣府不夠積極，才造成有條件通過。交通部台鐵局並不是縣政府的所屬單位，縣府如何去跟台鐵談所謂的站場規畫？陳立委不思檢討，是誰應該要去向屬於中央政府的台鐵局努力爭取？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

縣議員林岳賢說，上次縣長選舉，鐵路高架化毫無進展，這次大選到了，馬上通過，希望中央政府不是政策買票；林義剛說，他擔任呂國華時任縣長時的副手，大家共同努力爭取鐵路高架化建設；陳鴻禧議員說，鐵路高架化建設被前縣長林聰賢主張必須配合羅東站鐵路東移，而耽誤了多年。

對於藍營批評，陳歐珀下午表示，謝謝對手評論，鐵路高架化是大家一起前仆後繼努力完成的，只要是為宜蘭好，他一定會努力做，拚命完成，現在高架化完成評估通過了，陽醫二期工程的30億元也獲得全額補助核定，在選舉期間不應該噴政治口水，只要是對宜蘭好的部分都應該通力合作，感謝中央對宜蘭建設的支持。