高鐵延宜蘭議題交鋒 綠背書 藍回批

2019-11-10 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



副總統陳建仁（中）昨天到宜蘭站台，強調「起厝起一半、師傅不能換」，籲請支持蔡英文與陳歐珀連任。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

高鐵延伸宜蘭促進會成立大會暨百工百業後援會授證昨天舉行，副總統陳建仁到場頒發證書，力挺立委陳歐珀連任，並邀請交通部官員到場說明宜蘭交通建設，現場湧入一、二千人力挺，準備連署的帆布條都不夠讓大家簽名，氣氛熱絡。

綠營人士發起的高鐵延伸宜蘭促進會，由市長江聰淵、也是蔡英文與陳歐珀聯合競總的總幹事，擔任促進會會長，前宜蘭縣長林聰賢擔任總顧問，成立大會是選舉造勢場。國民黨立委參選人呂國華與無黨籍立委參選人黃定和昨天沒有公開行程，勤跑基層拜票，批評執政黨一到選舉，就搬出交通建設來騙選票，呂國華預計今天召開記者會。

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呂國華表示，以前爭取北宜直線鐵路時，陳歐珀等人也成立促進會，最後仍不了了之，此時成立高鐵延伸促進會，為了選舉的成份居多；黃定和說，針對高鐵延伸到宜蘭，大家都樂觀其成，希望不要只是選舉政治語言。

百工百業後援會挺小英及陳歐珀，陳建仁頒發後援會長證書時表示，小英總統上任以來台灣情況很艱困，從兩岸外交關係、改善國內經濟環境、提升青年就業、建立長照福利社會等都是小英的努力目標，「起厝起一半、師傅不能換」，懇請鄉親再給蔡總統機會，讓她連任繼續穩健帶領台灣，更要讓國會過半、總統好做事，也要支持陳歐珀。

立委陳歐珀表示，小英政府走的是穩定兩岸路線，守護台灣主權，他會持續在立法院爭取完成高鐵延伸宜蘭、陽醫二期順利動工、鐵路高架化等建設，要做到這些就是要讓小英連任、國會過半，一同守護台灣與宜蘭。