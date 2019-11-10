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影／台商女媧創造贈2台AI機器人 台東書屋孩子展笑靨

2019-11-10 18:22聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

由鴻海與大陸小米等合資成立「女媧創造」科技公司，因有感台東教育資源不足，今天下午3點由台灣分公司執行長郭柳宗代表將自力研發的2台AI智慧機器人，捐贈台東孩子的書屋分支知本書屋，看到可愛的機器人，書屋裡2、30位小朋友興奮的圍聚在機器人身旁，開心的幫機器人穿戴上原住民配飾。

郭柳宗說，未來這2台機器人將陪伴書屋的孩子學習與成長，藉由機器人內載互動遊戲軟體，可以教書屋的孩子英語、數學、自然等課程，且有低碳節能、氣候變遷相關知識等教學軟體，讓孩子可學習地球科學與環境氣候知識。

郭柳宗指出，另為配合教育部108年課綱上路，公司也開發一套相應的課綱的教學軟體下載到機器人裡頭，讓孩子的學習國中小學課程時更有興趣。而且機器人還會用原住民卑南族、阿美族、布農族、排灣族等問候語，讓書屋小朋友驚喜不已，現場「哇、好厲害喔」的讚嘆聲不斷。

下午的捐贈儀式，由郭柳宗將機器人捐贈知本書屋的老師盧英志，台東縣長饒慶鈴受邀見證，並致贈感謝狀給女媧創造執行長郭柳宗，以及居中牽線的方達科技公司代表。

饒慶鈴表示，感謝女媧創造與方達科技，贈送學習機器人給孩子的書屋，透過生動有趣的機器人，來教導孩子們氣候變遷相關知識，讓孩子們從小學習愛護我們的生活環境；近年來台東縣推動智慧城市，有不錯成績，未來希望這個（機器人互動教學）能推廣到學校，打造台東AI智能學習環境。

台東孩子的書屋裡的小朋友開心圍著AI機器人，幫機器人戴上原住民裝飾。記者羅紹平／...
台東孩子的書屋裡的小朋友開心圍著AI機器人，幫機器人戴上原住民裝飾。記者羅紹平／攝影
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女媧創造台灣分公司執行長郭柳宗（右）捐贈台東孩子書屋2台AI機器人，由書屋老師盧...
女媧創造台灣分公司執行長郭柳宗（右）捐贈台東孩子書屋2台AI機器人，由書屋老師盧英志（左）代表受贈，台東縣長饒慶鈴（左二）受邀見證。記者羅紹平／攝影
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台東孩子的書屋裡的小朋友開心圍著AI機器人，跟著機器人學英語。記者羅紹平／攝影
台東孩子的書屋裡的小朋友開心圍著AI機器人，跟著機器人學英語。記者羅紹平／攝影
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