台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



2019客庄12大節慶「台東好米收冬祭」系列活動，愛吃飯桶王大賽台東初賽由10分鐘內吃掉2.869台斤白米飯的游勝凱奪冠，與其他9名參賽者將於11月23日總決賽，爭奪台東大胃王頭銜及一年份台東好米。

台東這場愛吃飯桶王初賽共有29人報名，除了有去年落敗，今年來雪恥的參賽者，還有夫妻檔、揪團的同學檔，以及遠從高雄來參加且同組廝殺的父子檔，前10名可晉級決賽，並與11月17日在台東縣池上客家文化園區的初賽選出前10強，再進行最後決賽。

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其中來自台東市南王地區的余茜如、余宸萱、余偲綺三胞胎姊妹花也報名參賽，受到矚目，余宸萱在10分鐘內吃掉1.869台斤白飯，也入圍台東初賽10強，輕瘦的身形跌破眾人眼鏡。

這場在台東市客家學堂舉辦的第二屆「愛吃飯桶王」初賽，每位參賽眼各有一桶裝了7台斤池上壽司米飯的米桶，比賽限時10分鐘，看誰吃掉最多，29位參賽者在主持人用客語倒數「3.2.1比賽開始」後，每個人都卯勁將白飯扒進嘴，有人配水、有的配豆腐乳，更有人直接握成飯糰放入口中，現場加油聲笑聲不斷。

比賽最後量秤每位參賽吃剩的米桶重量，41歲參賽者游勝凱剩下4.131台斤白飯，即他在10分鐘內吃下2.869台斤白米飯奪得初賽冠軍。