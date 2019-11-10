新住民座談 蕭美琴分享母親50年前的辛酸

2019-11-10 17:32 中央社 花蓮縣10日電



內政部移民署今天在花蓮舉辦新住民座談會，來自越南的陶氏桂分享來台後，透過學習成功開辦「越南故事屋─洄瀾小站」；立委蕭美琴提及自己母親50年前來台當新住民的辛酸。

蕭美琴致詞表示，自己的媽媽50年前從美國嫁來台灣，不會說中文，那時沒有行動電話、沒有email，媽媽要和母國聯繫非常不容易；她念小學時班上只有媽媽是唯一的外國人，更別說有移民署這樣的機構。

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蕭美琴說，近年來政府針對新移民的相關法規逐步到位，希望新移民姊妹在學習中文之餘也要重視母語教育，因為這是台灣連結全世界的重要橋梁，讓孩子多學會一種語言，可以增加人生機會，是一項珍貴的資產。

內政部次長陳宗彥表示，政府敞開雙手歡迎新住民朋友加入台灣這個大家庭，為了照顧與栽培新住民及其子女，政府推動許多服務新措施，例如修法放寬陸配親屬來台短期探親、推動「便民行動服務列車」走入偏鄉角落、免費平板借用與電腦課程、及新住民二代海外培力等，都是希望協助新住民家庭，能適應來台的生活。

嫁來台灣9年的陶氏桂分享在花蓮的生活點滴，她來到台灣的第2天，公婆就帶著她報名上小學，經歷了小學、國中及高中夜校的求學生活，9年來未曾中斷，如今說著一口流利國語。

陶氏桂說，利用夫家民宿空間成功開辦「越南故事屋─洄瀾小站」，引進大量來自東南亞語言的繪本、故事集，推動「越南語教學計畫」。透過繪本、童書，號召東南亞的姊妹們，教自己的孩子說母語，讓他們重新認識母親的原生國家。她期望有一天，孩子們能夠大聲向同學們說：「我的母親來自東南亞，我也是東南亞的孩子。」

移民署指出，今天的座談會有來自花蓮及台東兩縣市新住民約150人參加，希望藉由對談，聽取大家的意見，做為以後政府推動各項新住民活動與政策的參考，並提供更完善的服務。