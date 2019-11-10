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黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

高鐵延伸重大建設、台灣進入一日生活圈，近來成為熱門選舉話題。交通部長政務次長黃玉霖今天在宜蘭表示，高鐵延伸到宜蘭建設經費955億元，有人覺得太高，其實我們很謙虛，只要拿雙北捷運建設經費1/15就可以做，這是「遲來的正義」，加上花東快鐵，這是台灣國土發展的空間革命。

黃玉霖這次處理南方澳跨港大橋斷橋事件的搶救災及後續拆解斷橋，決策明快且效率高，表現可圈可點，讓地方人士十分信賴，他以前曾在宜蘭就讀復興工專，對於在地環境並不陌生，今天出席高鐵延伸宜蘭促進會成立大會，首度幫立委陳歐珀站台，同時也說明陳立委在爭取高鐵延伸宜蘭建設的努力。

之前評估興建北宜直鐵建設約500億元，最近交通部決定以北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭）取代宜蘭人爭取10幾年的北宜直鐵，高鐵興建經費達955億元。黃玉霖說，高鐵延伸宜蘭就是交通部為了國家發展的百年大計，也是平衡東西部城鄉發展，完成環島鐵路軌道網的佈設，讓台灣進入一日生活圈。

他指出，高鐵延伸宜蘭就是未來宜花東快鐵的第一段，有些聲音認為955億元建設預算過高，是否符合經濟效益？他比較目前大台北都會區的捷運建設已經花費8800億元，未來還要再花6500億完成大台北都會區的捷運路網，合計1兆5千億元，「我們很謙虛」，只要拿捷運路網建設經費的1/15，就可以完成北宜高鐵，宜蘭是起點，配合快鐵可以到台東或屏東，從國土計畫看來這項投資，絕對符合效益，是國土發展的空間革命，也是遲來的正義。

955億元興建宜蘭高鐵的預算過高？交通部政次黃玉霖（中）說，大台北都會區的捷運路...
955億元興建宜蘭高鐵的預算過高？交通部政次黃玉霖（中）說，大台北都會區的捷運路網1兆5千億元，我們只要拿1/15，就可以完成北宜高鐵，配合快鐵可以到台東或屏東，從國土計畫看來這項投資，絕對符合效益，也是遲來的正義。記者戴永華／攝影
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高鐵捷運北宜直鐵

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