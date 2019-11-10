太魯閣族傳統婚禮 新郎揹著新娘回家

2019-11-10 15:17 中央社 花蓮縣10日電



太魯閣族女子尤黃姿郡日前與漢人張簡忠云結婚，心心念念想辦一場太魯閣族傳統婚禮；昨天秀林鄉富世村可樂部落殺了2頭豬，在家族長輩田貴實主持下辦了一場別開生面的婚禮。

文史工作者田貴實今天接受中央社記者訪問表示，太魯閣族傳統婚禮的儀式中，新郎要以木製揹架「多幹（tokang）」揹新娘進場。在部落裡，如果男女雙方分住兩個山頭，新郎仍是要用「多幹」把新娘揹回家，這顯示男子有相當體力，象徵著往後有能力給予女子好生活。

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田貴實說，部落已10多年沒有辦過傳統婚禮，這一次是外孫甥女主動提出，令他感到驚喜。包括部落族人和男方親屬100多人參加，婚禮並不鋪張，也沒有任何宗教儀式，只是向祖靈祈福，保佑新人平安。

田貴實指出，太魯閣族人非常重視婚禮的禮儀，婚禮是一個人離開家庭，組成聚落組織分子的重要過程，也是繁衍子孫很重要的環節。所以婚禮成敗與否，除了男女相悅，一見鍾情外，仍須經過家長及家族長者的同意和祝福，才能進行結婚儀式。

結婚是太魯閣族年青男女通過種種考驗，完成成年禮之後，在相互愛慕下，男方請求家族長老同意後，父母帶領至女方家裡提親，若女子笑臉迎人，表示同意，若對方女子無反應，則表示不同意，表示無緣。

婚期約定後，男方依據女方的要求開始準備所需的東西，男方必須贈送幾匹上材布料、活豬與小米糕等佳餚，與女方親屬狂歡歌舞慶賀。

田貴實說，早期太魯閣族男女文面之後才可以論及婚嫁，如果沒有文面的女人，會被譏為不會織布、不會做家事、沒有責任感，將來生兒育女後，無法作好母親的角色。男人沒有文面，會被譏為膽小懦弱不敢上山打獵，沒有能力保護女人，更沒有能力賺錢照顧全家人。

田貴實指出，現今部落已不再有文面，但一些傳統習俗仍有特殊意義，部落裡的年輕人因就業而外流，他特別叮囑在北部科技業工作的外孫甥女婿，將科技帶進部落，把部落的文化向外界傳揚。