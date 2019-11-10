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筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉四寶吉安米、龍鬚菜、白頭韭菜、芋頭，再加上溫體豬烹調的滷肉，就成為香...
花蓮縣吉安鄉四寶吉安米、龍鬚菜、白頭韭菜、芋頭，再加上溫體豬烹調的滷肉，就成為香噴噴的滷肉飯，讓民眾試吃。記者王思慧／攝影
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台灣第一屆「1111筷子節」今天在花蓮新天堂樂園登場，除了11象徵東方文化的筷子，也推廣11月豐收的吉安米。台開集團董事長邱復生表示，花蓮的米無毒乾淨、質量好值得享用，吉安鄉農會特別準備由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，限量5000份免費請民眾品嘗。

台開集團董事長邱復生指出，筷子就是用來享用米食，因此第一屆筷子節就從米開始，台灣雖然不是稻米最大出產地區，不過質量絕對是上等，尤其現在環保生態為主流，花蓮的米一定是無毒乾淨；吉安鄉過去還有「貢米」，到現在還有保存一小塊田保持優良品種米，這是很好的事情。

花蓮吉安鄉農會理事長鄧双奎說，個人非常佩服邱董1111筷子節創意，以筷子串起米食與花蓮各鄉鎮永續發展，並表示奇萊山水孕育花蓮吉安好米與芋頭等各項農作物，天然又有機。

花蓮吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉安灌溉水是奇萊山上的山泉水，生產出來的農產品特別好，吉安有四寶，包括吉安米、龍鬚菜、白頭韭菜、芋頭，展售今天四寶都吃得到，再加上溫體豬烹調的滷肉，就成為香噴噴的滷肉飯，讓民眾都能開心享用。

張德奇說，以前去台北展售時，最高紀錄是送出5000碗滷肉飯請大家試吃，接下來7天已準備好5000碗，若不夠就再加碼備料，歡迎民眾前來享用。

台開集團表示，在新天堂樂園裡除了即日起至11月17日早上11時到下午5時，天天都有吉安米飯試吃及相關市集外，在11月16還有「大胃王」比賽，年滿20歲就可至指定網址報名參加，比賽誰能在10分鐘內吃掉最多的韭菜滷肉飯，當天有兩梯次比賽，每梯次各限定30人報名，60人中取總成績前三名，第一名可獲得最高5000元新天堂樂園購物金，第二名3000元、第三名為1000元。

台灣第一屆「1111筷子節」今天在花蓮新天堂樂園登場，限量5000份滷肉飯免費請...
台灣第一屆「1111筷子節」今天在花蓮新天堂樂園登場，限量5000份滷肉飯免費請民眾品嚐。圖／台開提供
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花蓮吉安鄉農會一連7天，在花蓮新天堂樂園準備美味魯肉飯請民眾試吃。記者王思慧／攝...
花蓮吉安鄉農會一連7天，在花蓮新天堂樂園準備美味魯肉飯請民眾試吃。記者王思慧／攝影
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台灣第一屆「1111筷子節」今在花蓮新天堂樂園登場，右起為台開集團董事長邱復生、...
台灣第一屆「1111筷子節」今在花蓮新天堂樂園登場，右起為台開集團董事長邱復生、吉安鄉農會理事長鄧双奎、花蓮縣前縣長傅崐萁、吉安鄉農會常務監事徐炳宏，擊鼓揭開序幕。記者王思慧／攝影
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吉安滷肉飯

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