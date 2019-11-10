花蓮吉安芋頭採收期 芋田辦活動推廣

2019-11-10 10:28 中央社 花蓮縣10日電



花蓮吉安鄉的招牌農特產韭菜、芋頭、龍鬚菜，有「吉安三寶」之稱，現正是品嘗芋頭的好時節，鄉公所與農會9日特別在芋頭田間舉辦推廣活動，並藉此行銷觀光。

每年入秋之後，吉安的農田染上一抹雪白，青綠的韭菜陸續開花，小巧的花朵，宛如綠地繁星的花海；這個時候，芋頭也進入了採收期，除供應北部市場外，吉安農會將芋頭加工為冰品、芋圓，受民眾喜愛。龍鬚菜則是隨農會供銷系統供應全台各地，年產量居全國之冠。

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吉安鄉長游淑貞表示，以大地為舞台，芋頭田為背景，與吉安農會合作推展特色農產品，也盼推廣吉安深度遊；整合在地資源，首次結合農業與教育，展現在地學校競賽成果，並設置食農教育體驗區，讓民眾感受田園之樂。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，配合活動安排家政、四健及青農成果展。推動農村婦女終身學習、提升新技能、帶動農村產業的發展與活化，舉辦多項研習活動，例如手工巧藝創新才藝研習班，藉由創意推廣物美價廉、口味獨特、營養健康的農特產品，由家政媽媽集思廣義，共同分擔工作、分享成果。

此外，為有效運用農會志願服務人力資源，民國105年成立吉安鄉農業志工小隊，協助農業推廣業務及農業政策推行。

吉安鄉農會理事長鄧双奎感謝芋頭農友一年來的努力，大力協助推廣，此次特別向縣政府及鄉公所申請經費補助，共同推出田園藝術音樂會活動，還邀請在地知名餐廳及西點店，運用吉安芋頭製作美食，希望能增加地產地銷，幫助農民有更好更穩定的收入來源。