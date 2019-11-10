影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



苗圃義大利餐廳Vivaio Pasta開店4年多，提供各種海鮮料理套餐，今年9月榮獲基隆好食嚴選漁夫鍋競賽冠軍，最近冠軍鍋正式推出，很多民眾嘗鮮，鍋裡有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡，食材巧妙結合與多樣的變化，讓漁夫鍋與眾不同。

楊為榮、李婉萍夫妻倆在家鄉創業，取名苗圃希望能夠提供一個充滿營養能量、熱情有生命力的用餐空間，因是海鮮供應商，採用新鮮漁獲搭配進口原料製作餐點。特別的是，醬汁都主廚以新鮮食材熬製，不採用半成品或調理包。

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老闆說，這是苗圃第一次參賽，苗圃在基隆默默耕耘4年，一直是做什麼就要像什麼，認真的態度是他們決勝的關鍵。店內的裝潢很用心，都是自己設計。大門口以貨真價實的貨櫃門改裝，重達200公斤，要自己推開，一進門牙醫師看診用的照射燈讓人驚奇，廚房採用半開放式，製作過程一清二楚，吃得安心。

最近很多人來嘗鮮，指名吃冠軍的漁夫鍋，怎麼做出來的？店家主廚以擅長的義大利料理來設計，選用純銅手鍋盛裝，塑造漁夫粗獷豪邁的性格，整鍋上桌的概念就像在家一樣自然不做作。以自製的蕃茄紅醬為基底，湯頭主要以 堯魚干、昆布、洋蔥、蔬菜、雞骨熬煮。

主角除基隆野生明蝦，還有特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡，食材與食材巧妙的結合與變化，讓獨創的漁夫鍋很豐富，吃起來很滿足。每日限量供應，最好先預訂。

老闆還推薦推薦挪威鯖魚西芹義大利麵，吃起來比較清爽，沒有淋醬汁，是一道創意菜；墨魚燉飯主要食材是基隆小卷，加上義大利進口墨魚汁，完全沒有腥味，每口吃進去都有墨魚的感覺，有顧客吃過後指名點這道菜。

店內裝潢很復古，還有很多老闆珍藏寶貝，牆壁裝飾是偉士牌機車各式各樣車把，還有很多復古桌子、西洋棋桌子，1、2樓都有偉士牌機車，可以騎上去拍照，可拍出很復古且拉風的感覺，常有男女朋友來拍照打卡。

苗圃義大利餐廳

電話：（02）24252855

地址：基隆市信義區信二路172號