親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

燙傷口訣…為何變泡妞心法？衛教專家搞砸一件事

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08聯合報 記者游明煌／即時報導

苗圃義大利餐廳Vivaio Pasta開店4年多，提供各種海鮮料理套餐，今年9月榮獲基隆好食嚴選漁夫鍋競賽冠軍，最近冠軍鍋正式推出，很多民眾嘗鮮，鍋裡有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡，食材巧妙結合與多樣的變化，讓漁夫鍋與眾不同。

楊為榮、李婉萍夫妻倆在家鄉創業，取名苗圃希望能夠提供一個充滿營養能量、熱情有生命力的用餐空間，因是海鮮供應商，採用新鮮漁獲搭配進口原料製作餐點。特別的是，醬汁都主廚以新鮮食材熬製，不採用半成品或調理包。

老闆說，這是苗圃第一次參賽，苗圃在基隆默默耕耘4年，一直是做什麼就要像什麼，認真的態度是他們決勝的關鍵。店內的裝潢很用心，都是自己設計。大門口以貨真價實的貨櫃門改裝，重達200公斤，要自己推開，一進門牙醫師看診用的照射燈讓人驚奇，廚房採用半開放式，製作過程一清二楚，吃得安心。

最近很多人來嘗鮮，指名吃冠軍的漁夫鍋，怎麼做出來的？店家主廚以擅長的義大利料理來設計，選用純銅手鍋盛裝，塑造漁夫粗獷豪邁的性格，整鍋上桌的概念就像在家一樣自然不做作。以自製的蕃茄紅醬為基底，湯頭主要以 堯魚干、昆布、洋蔥、蔬菜、雞骨熬煮。

主角除基隆野生明蝦，還有特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡，食材與食材巧妙的結合與變化，讓獨創的漁夫鍋很豐富，吃起來很滿足。每日限量供應，最好先預訂。

老闆還推薦推薦挪威鯖魚西芹義大利麵，吃起來比較清爽，沒有淋醬汁，是一道創意菜；墨魚燉飯主要食材是基隆小卷，加上義大利進口墨魚汁，完全沒有腥味，每口吃進去都有墨魚的感覺，有顧客吃過後指名點這道菜。

店內裝潢很復古，還有很多老闆珍藏寶貝，牆壁裝飾是偉士牌機車各式各樣車把，還有很多復古桌子、西洋棋桌子，1、2樓都有偉士牌機車，可以騎上去拍照，可拍出很復古且拉風的感覺，常有男女朋友來拍照打卡。

苗圃義大利餐廳

電話：（02）24252855

地址：基隆市信義區信二路172號

營業時間：每日11點半到晚上9點半

苗圃義大利餐廳Vivaio Pasta店內裝潢很復古。記者游明煌／攝影
苗圃義大利餐廳Vivaio Pasta店內裝潢很復古。記者游明煌／攝影
分享
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡...
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡。記者游明煌／攝影
分享
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡...
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡。記者游明煌／攝影
分享
1、2樓都有偉士牌機車，可以騎上去拍照，可拍出很復古且拉風的感覺，常有男女朋友來...
1、2樓都有偉士牌機車，可以騎上去拍照，可拍出很復古且拉風的感覺，常有男女朋友來拍照打卡。記者游明煌／攝影
分享
店內裝潢很復古，牆壁裝飾是偉士牌機車各式各樣車把，還有很多復古桌子等。記者游明煌...
店內裝潢很復古，牆壁裝飾是偉士牌機車各式各樣車把，還有很多復古桌子等。記者游明煌／攝影
分享
一進門牙醫師看診用的照射燈讓人驚奇。記者游明煌／攝影
一進門牙醫師看診用的照射燈讓人驚奇。記者游明煌／攝影
分享
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡...
拿到冠軍的漁夫鍋有基隆野生明蝦、特製基隆小卷鑲蛋腸，以及花枝魚漿做為吉古拉的填餡。記者游明煌／攝影
分享

義大利基隆海鮮

相關新聞

中興文創園區 九號製造所開張

2019-11-09 23:22

肌萎卻樂觀 陽光男孩拚出獎助金

2019-11-10 00:13

美食新天地／基隆冠軍漁夫鍋 料多吃得很滿足

2019-11-10 00:08

台東志工送暖30年、14年 獲金駝獎

2019-11-09 23:38

野生茶樹 馴化成新種山茶

2019-11-09 23:02

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

花蓮治安工作評鑑優異 縣長徐榛蔚訪守望相助隊貼紅榜

2019-11-09 19:01

「2019台東美展」精彩開幕 84件作品勝出

2019-11-09 18:43

基隆社造DNA聯合成果展融入地方 翔鷹、魚網各具特色

2019-11-09 13:34

台東焚化廠煙囪包裝打卡景點？環保局：努力變親民

2019-11-09 11:39

菲律賓巴丹島三藝術家 蘭嶼尋訪創作

2019-11-09 10:28

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

菲國巴丹島和蘭嶼語言相似 拼板舟地下屋已消失

2019-11-09 16:04

影／捲縮在輪椅上的陽光男孩 我很認分但把握當下！

2019-11-09 15:46

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

菲律賓巴丹島三藝術家 蘭嶼尋訪創作

2019-11-09 10:28

搶攻醫療4.0！中國附醫微軟簽意向書全力打造AI醫院

2019-11-09 12:09

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top