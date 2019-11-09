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蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

紙風車兒童劇團應花蓮立委蕭美琴邀請，昨到花蓮新天堂樂園機動驛站演出，帶來經典作品「紙風車的魔術」，可愛逗趣的故事，讓大小朋友得目不轉睛，笑聲連連；蕭美琴服務處預告，接下來在花蓮還有3場表演，都是免費欣賞，花蓮鄉親不要錯過。

美琴之友協會從4年前起，與紙風車劇團合作，到花蓮下鄉演出，帶給孩子們難得的藝術體驗，每次演出都受好評。今年度蕭美琴與花蓮縣小英之友會、台開集團以及吉安鄉公所共同舉辦，再次邀請紙風車來到花蓮，從昨晚起，共有4場演出。

昨晚在新天堂樂園機動驛站演出「紙風車的魔法書」，包含5個片段，「巫婆之舞」以百老匯歌舞秀的方式引領小朋友進入魔法世界，「兵馬俑狂想曲」敘述兩個笨賊闖入展覽區要偷走兵馬俑，沒想到兵馬俑兄弟竟然動起來對抗；第三段的「動物運動大賽」，觀眾高舉的雙手成為動物們的賽跑跑道，台上台下熱烈互動，玩得不亦樂乎；「招財貓的故事」是溫暖的招財貓報恩；「神奇黑光劇」以燈光和色彩，在黑暗中營造出奇幻效果。

蕭美琴表示，感謝所有志工及協辦單位的協助，接下來11月29日在新城北埔加油站前廣場、11月30日在玉里鎮民廣場，12月1日在花蓮市中山公園，還有3場演出，歡迎民眾屆時踴躍前往欣賞。

立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣...
立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣賞，氣氛熱烈。圖／蕭美琴服務處提供
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立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣...
立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣賞，氣氛熱烈。圖／蕭美琴服務處提供
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立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣...
立委蕭美琴邀請紙風車劇團到花蓮，昨晚在新天堂樂園演出，吸引大批民眾帶著孩子前往欣賞，氣氛熱烈。圖／蕭美琴服務處提供
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紙風車蕭美琴加油站2020選舉2020選舉花蓮縣立委

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