花蓮治安工作評鑑優異 縣長徐榛蔚訪守望相助隊貼紅榜
2019-11-09 19:01
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
內政部辦理全國107年推動社區治安工作評鑑，花蓮縣政府獲評甲等，吉安鄉南宜昌社區守望相助隊、花蓮市民運社區美崙守望相助隊雙雙榮獲一般組甲等，秀林鄉景美社區三棧守望相助隊獲成長組績優，花蓮縣長徐榛蔚、縣警局長林樹徽等人昨到三處分隊部貼紅榜，並頒贈獎勵金，感謝隊員們的付出與辛勞。
吉安警分局指出，吉安鄉南宜昌守望相助隊在分隊長黃早春的帶領下，長年投入社區治安工作，隊員們熱心公益，分別在103、106年榮獲內政部一般組「優等」，104、105、107年度榮獲內政部一般組「甲等」，可說是花蓮縣的標竿社區。
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縣長徐榛蔚、縣警長林樹徽、吉安警分局長鍾德勳等人，昨晚10許到南宜昌守望相助隊貼紅榜。分隊長黃早春感謝縣府、縣警局及吉安警分局的協助和指導，讓守望相助隊的工作表示更好，他說，能夠獲甲等，是全體民力努力的成果，未來會繼續與警方密切合作，加強社區內治安、學童上下學、家暴事件通報等婦幼安全的工作。
吉安警分局表示，近年來縣府與警方積極推動社區巡守工作，鼓勵居民自發性參與社區治安活動，並與民力與警力相結合，一同努力預防犯罪，並以提升居民的幸福指數為目標。
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