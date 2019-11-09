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副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

驚！台灣人口危機提早到 這年恐跌破2千萬人

影／捲縮在輪椅上的陽光男孩 我很認分但把握當下！

2019-11-09 15:46聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

財團法人葛瑪蘭文化基金會獎助宜蘭優秀學子，今天在宜蘭縣政府文化局頒獎，有大專校院及高中職校學生64人獲獎。

其中，19歲的蘭陽技術學院陳景維從小罹患脊髓性肌肉萎縮症，不知道生命什麼時候會到盡頭，雖然身軀捲縮在輪椅上，但他卻是一位充滿正能量陽光男孩，憑藉著技優的管道進入專校就讀，保持全班第一名的成績，更難能可貴的是他還考取了一般人也不容易通過的「電腦應用軟體乙級證照」。

陳景維從小由阿嬤撫養長大，家中經濟屬弱勢，對於他的生活及求學過程，都是極其艱鉅的挑戰，但樂觀的他從來沒有放棄過自己，他以「活出自己。不枉此生」為座右銘，自創臉書粉絲專頁「維維是我喔！」記錄著自己的生活點滴，同時希望藉由自己的故事，鼓勵大家凡事不要輕言放棄，期盼這個社會充滿溫暖的氛圍，每個人都能更珍惜生命的可貴。

「我不知道自己能活多久！」陳景維今天說，患了這種病我很認分，但脊髓性肌肉萎縮症是漸進性的，肌肉會隨時間軟弱無力，很多患者到了18歲很多地方都沒辦法自己來了，「我只有右手與脖子以上可以稍微控制，覺得日子與時間在這樣子走，不知道那天手就不能動，所以我很把握當下。」

同時獲獎的蘇澳海事學生鄭翠玄今年19歲，她生父生母都是越南人，但由於幼年喪父，母親改嫁到台灣，她106年8月來台依親與母親同住，在完全不懂中文的情況下，比手畫腳認真苦讀，不到一年時間便摘下宜蘭縣三級會計能力全縣冠軍，全國中學生閱讀心得特優等多種獎項，並獲選羅東鎮優秀青年，通過總統教育獎初審。

可惜好景不常，母親與繼父相繼罹病，家庭生活陷入困境，鄭翠玄體貼懂事，一肩扛起家中經濟重擔，除了在菜市場賣菜打工貼補家用，還姊代母職照顧年幼妹妹，奮鬥不懈的精神，令人動容。

「努力是奇蹟的別名！」鄭翠玄立志未來要當律師伸張正義，也期許自己將來有能力時也要幫助弱勢，回饋社會，以自身的力量助人，回報台灣的多元包容與恩情。

財團法人葛瑪蘭文化基金會表示，長期以來頒發獎助學金，獎勵宜蘭地區高中職及大專院校優秀學生，也發掘了許多莘莘學子努力不懈的感動故事，未來仍會持續深耕在地，鼓勵宜蘭優秀人才努力向學，讓真善美在宜蘭遍地開花結果。

19歲的蘭陽技術學院陳景維罹患脊髓性肌肉萎縮症，不知道生命什麼時候會到盡頭，雖然...
19歲的蘭陽技術學院陳景維罹患脊髓性肌肉萎縮症，不知道生命什麼時候會到盡頭，雖然身軀捲縮在輪椅上，但他卻是一位充滿正能量陽光男孩。記者羅建旺／攝影
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財團法人葛瑪蘭文化基金會獎助宜蘭優秀學子，今天在宜蘭縣政府文化局頒獎，獲獎的19...
財團法人葛瑪蘭文化基金會獎助宜蘭優秀學子，今天在宜蘭縣政府文化局頒獎，獲獎的19歲的蘭陽技術學院陳景維罹患脊髓性肌肉萎縮症，但勇敢活出人生並勵志，感動許多人。記者羅建旺／攝影
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「努力是奇蹟的別名！」鄭翠玄立志未來要當律師伸張正義，也期許自己將來有能力時也要...
「努力是奇蹟的別名！」鄭翠玄立志未來要當律師伸張正義，也期許自己將來有能力時也要幫助弱勢，回饋社會，以自身的力量助人，回報台灣的多元包容與恩情。記者羅建旺／攝影
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