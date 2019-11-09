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基隆社造DNA聯合成果展融入地方 翔鷹、魚網各具特色

2019-11-09 13:34聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團體與7區公所聯合展現出社造成果，有的以翔鷹、魚網為主題，各具特色，分別融入地方在地不同的特色，也讓更多的居民自主參與。

在家族展區中，樂活家族以「翔鷹，關照」為主題，在巨型老鷹下展現出城市與自然互動關係，反思人與生活環境議題，呈現社區面對各種生活環境議題，所提出觀點與策略。

攏來吧家族則以「魚網 ，希望」為主題，以回收魚網與回收物製作空中藝術裝置，取魚網諧音希望，除了表現對環境關心之外，象徵人與人之間關係連結、人與土地間共同記憶，呈現文化傳承、在地知識調查與推廣的著力。展場中還可看到區公所，扮演連結在地社造平台角色。

文化局陳靜萍局長表示，今年成果展以DNA為主題，象徵基隆社造藉家族輔導機制產生連結。社區營造是由文化部補助各縣市政府辦理的計畫，一直以來都是市政府相當重視的工作。透過社區居民自主參與，不僅找出社區的特色，發揮社區的優勢。

她說，另一方面，可回應社區正在遭遇的問題或挑戰，利用不同的方式，如空間改造、藝術文化等手段，擾動社區居民對於社區公共事務的意識，參與社區的運作，發揮「自己的社區自己營造」的精神。

林右昌到場，他舉市府「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」前天在菲律賓宿霧榮獲2019國際景觀建築師協會景觀大賞為例，這案子不是把房子上漆就得獎，背後主要原因。

基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團...
基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團體與7區公所聯合展現出社造成果。圖／基隆市政府提供
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基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團...
基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團體與7區公所聯合展現出社造成果。圖／基隆市政府提供
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基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團體與7區公所聯合展現出社造成果。圖／基隆市政府提供
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基隆社造DNA聯合成果展今天舉行開幕式，至14日在文化中心展出，共有25社區、團體與7區公所聯合展現出社造成果。圖／基隆市政府提供
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基隆DNA社區營造

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