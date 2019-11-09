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影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

紙廠變身的宜蘭中興文創園區，106年7月22日對外開放，經營2年4個月，吸引200多萬人潮。

園區內新設「九號製造所」今天開張，以餐飲服務及親子遊憩空間為主題。

「九號製造所」坐落於園區南榕小屋、興創館及興客堂中，由餐飲品牌「九號集團」向宜蘭縣政府文化局承租經營，提供在地特色餐飲，如鴨賞披薩、南方澳海鮮焗烤飯、特製炸雞等餐點外，並引進宜蘭青創手作烘焙「米樂客」品牌及手工冰淇淋「夏蕾」品牌共同進駐，提供消費者餐飲服務。

製造所的「九號藝文」採用文創概念設計「宜蘭12鄉鎮特色抓周」體驗，專人帶領採闖關式收涎抓周、主題生日party服務，另設有兒童遊戲專區、親子拍照紀念區、兒童嘟嘟跑車試乘等多項親子服務。

宜蘭縣長林姿妙今天在馬隊前導下，搭乘馬車入園，參與揭幕。

林姿妙表示，園區多為歷史建築，縣府委託專業經營單位搭配園內特有的空間氛圍，規畫主題餐飲、親子遊憩等多功能服務，除了滿足遊客需求、延長留園時間，更重要的是提升公有財產管理及營運效益，也期待未來其他建物群逐一修復完成後，能吸引企業團體爭取合作，共同創造更具特色的文化產業空間，有效使文化與商業平衡發展，成為歷史空間活用的最佳示範。

林姿妙在中興文創園區還是中興紙廠年代，曾在廠內打過工，與園區有情緣，她表示，會努力讓園區有更好發展。

今天開幕，業者響應環保，謝絕致意花籃，並將致意禮金全數捐贈予「財團法人阿寶教育基金會」，幫助遲緩兒童教育成長。

開幕慶，即日起至今年底回饋，宜蘭縣民憑證件可享九號咖啡餐飲全系列品項8折優惠，及宜蘭寶寶享有收涎或抓周活動優惠價888元，全館凡憑九號集團消費發票，可免費體驗兒童遊戲專區。

「九號製造所」營業時間:平日及周日上午 10點到下午6點 (每周三休館)，周六營業時間為上午10點到晚上8點。

「九號製造所」「九號藝文」另設有兒童遊戲專區、親子拍照紀念區、兒童嘟嘟跑車試乘等...
「九號製造所」「九號藝文」另設有兒童遊戲專區、親子拍照紀念區、兒童嘟嘟跑車試乘等多項親子服務。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣長林姿妙今天在馬隊前導下，搭乘馬車入園，參與揭幕。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天在馬隊前導下，搭乘馬車入園，參與揭幕。記者羅建旺／攝影
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紙廠變身的宜蘭中興文創園區，106年7月22日對外開放，經營2年4個月，吸引20...
紙廠變身的宜蘭中興文創園區，106年7月22日對外開放，經營2年4個月，吸引200多萬人潮，園區內新設「九號製造所」今天開張。記者羅建旺／攝影
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「九號製造所」今天開張，以餐飲服務及親子遊憩空間為主題。記者羅建旺／攝影
「九號製造所」今天開張，以餐飲服務及親子遊憩空間為主題。記者羅建旺／攝影
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親子林姿妙文創

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