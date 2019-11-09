台東焚化廠煙囪包裝打卡景點？環保局：努力變親民
2019-11-09 11:39
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣焚化廠啟用案雖9月經台東縣議會表決通過，但縣議會總質詢仍是議員關心議題，有議員建議焚化廠煙囪外觀可以包裝成打卡景點。縣環保局指出，未來可以朝這方向努力。
議員陳銘風指出，其他縣市焚化爐煙囪不是彩繪漂亮，就是夜晚的時候燈火璀璨，進而成為地標打卡熱點，台東焚化爐煙囪短，2根死板板的直立，也可以包裝起來，成為亮點。
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環保局局長謝清泉表示，其他縣市焚化廠煙囪看起來較大是因為他們把煙囪外部包覆，進行外觀彩繪或設置維修爬梯，但台東焚化廠煙囪較細因無進行外部包覆，但不影響汙染防治能力。
謝清泉進一步說明台東焚化廠煙囪高度55公尺，但因所在地空曠位於海邊，海陸風對流條件佳，可符合空氣品質標準；至於煙囪外觀是否包裝，會努力把外觀變的親民，親和型態呈現。
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