親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

台東焚化廠煙囪包裝打卡景點？環保局：努力變親民

2019-11-09 11:39聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣焚化廠2根煙囪，有議員建議外觀包裝成打卡景點。本報資料照片
台東縣焚化廠2根煙囪，有議員建議外觀包裝成打卡景點。本報資料照片
分享

台東縣焚化廠啟用案雖9月經台東縣議會表決通過，但縣議會總質詢仍是議員關心議題，有議員建議焚化廠煙囪外觀可以包裝成打卡景點。縣環保局指出，未來可以朝這方向努力。

議員陳銘風指出，其他縣市焚化爐煙囪不是彩繪漂亮，就是夜晚的時候燈火璀璨，進而成為地標打卡熱點，台東焚化爐煙囪短，2根死板板的直立，也可以包裝起來，成為亮點。

環保局局長謝清泉表示，其他縣市焚化廠煙囪看起來較大是因為他們把煙囪外部包覆，進行外觀彩繪或設置維修爬梯，但台東焚化廠煙囪較細因無進行外部包覆，但不影響汙染防治能力。

謝清泉進一步說明台東焚化廠煙囪高度55公尺，但因所在地空曠位於海邊，海陸風對流條件佳，可符合空氣品質標準；至於煙囪外觀是否包裝，會努力把外觀變的親民，親和型態呈現。

台東焚化爐空氣品質

相關新聞

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

菲律賓巴丹島三藝術家 蘭嶼尋訪創作

2019-11-09 10:28

居民抗議擋路口視線 變電箱位址允移50米

2019-11-09 00:10

基隆壯觀里到市區 盼增公車路線

2019-11-09 00:07

清水地熱公園休園半個月 太平山今明延後開園

2019-11-08 23:34

宜蘭護水源反開礦寸土不讓 號召5萬人連署

2019-11-08 23:26

衛福部東區老人之家日照中心啟用 開放申請

2019-11-08 23:23

長濱漁港淤沙 議員：滑沙拚觀光

2019-11-08 22:55

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

基隆為寒士尾牙宴募桌開跑 藝人白白和立委扮愛心大廚

2019-11-08 16:34

雨塌人氣景點道路 宜蘭清水地熱要休園到23日

2019-11-08 16:32

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

影／太平山路塌單線通行 9、10日開園延後

2019-11-08 11:46

李佳芬「學校學母語浪費資源」議員抗議 林右昌批落伍

2019-11-08 09:54

憂礦場開發汙染淨土 宜蘭民眾發起連署反對

2019-11-08 09:26
看更多

熱門文章

「台灣台北」與布拉格簽姊妹市 北市議會吵翻天

2019-11-08 14:10

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠

2019-11-08 17:27

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49

林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28

韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

u故事／家鄉香港變了 球評傑拉德：台灣才是我的家

2019-11-08 12:13

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54

蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44

影／草嶺古道芒花季明開幕 風管處拍攝最新美景曝光

2019-11-08 18:03

東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33

逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47

影／柯文哲抱怨：要品質好又不給錢 這財政會出問題

2019-11-08 15:33

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

2019-11-08 14:27

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

違建鴿舍卡10年以上未拆除 工務局：屋主有依規定改善

2019-11-08 16:21

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

台北旅展新北主打歡樂耶誕城和青春山海線

2019-11-08 15:43

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

新北八里垃圾焚化廠一日獲雙獎 開源節流皆有成

2019-11-08 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top