菲律賓巴丹島三藝術家 蘭嶼尋訪創作

2019-11-09 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



由海島、海民－魚刺客 The Islands and Islanders - Fishsnipers特別策畫，並在蘭恩基金會邀請下，3位來自菲律賓巴丹島年輕藝術家今天到台東蘭嶼進行藝術交流，他們也特地來到蘭嶼進行壁畫創作，並深入部落，探訪蘭嶼的傳統建築、手工藝品和歌謠語言。

包括 Xavier Abelador、Mytz Abelador、Joana Jose等3 位藝術家，今天先參訪蘭嶼文物館和園區內地下屋，接著前往漁人部落參觀牧師董森永的TAO工作室。其中一位Mytz Abelador是原住民依巴丹人，因語言和達悟族語有60%相似，幾乎流暢溝通，董森永感到一見如故，熱情歡迎外，分享蘭嶼老照片和過去蘭嶼與巴丹島間的故事。

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3位藝術家前往野銀部落，深入聚落裡尋訪傳統地下屋，在耆老解說下，對達悟族祖先的生活智慧嘖嘖稱奇，更在地下屋內外流連忘返。行程也到朗島部落謝永泉老師的居所，雙方繼今年6月月巴丹初識後再度相見歡，謝永泉贈送達悟聖歌與月曆給大家，而他們也回贈創作明信片。

藝術家們來到蘭恩幼兒園，請孩子們畫下最喜歡的蘭嶼元素，有人畫了飛魚、有人畫了拼板舟，這些元素將做為他們的壁畫創作靈感。另外他們也教孩子用棉繩玩色，在畫紙上拉線暈染，小孩們都興奮地說：「還要再畫一張！」，作品也相當令人驚豔。