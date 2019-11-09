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「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

在第一觀景台可俯望新山水庫、國家新城社區和金龍湖，遠眺協合發電廠3根大煙囱和基隆...
在第一觀景台可俯望新山水庫、國家新城社區和金龍湖，遠眺協合發電廠3根大煙囱和基隆嶼。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市安樂區國家新城附近有座小山頭，200公尺山路，爬171個階梯就能登頂。站在最高點視野360度，吹著涼風讓人忘卻煩憂，飽覽美景更是心曠神怡。山頂有座升旗台，每年元旦辦升旗是社區年度大事。

這座小山有人稱新山公園，因為可以遠眺台北101，也被叫「101高地」。國民黨總統參選人韓國瑜提及高山設升旗台宣揚愛國精神，有人肯定，有人嘲諷。當地五福里長舒瑞利每年元旦在山頂升旗台，舉辦升旗儀式成為年度大事。

新山公園登山步道兩旁成排的櫻花、楓樹和油桐樹，背後有暖心的故事。這些樹不是花公預算種植，而是十多年前多由國家新城楊姓住戶分批種植。山上沒水源，早起登山的民眾背水上山，沿途幫樹苗澆水，照顧樹苗成長，如今漸形成林蔭，造福遊客。

新山公園步道中途有處鐘萼木生態公園，每年4月是花季，總狀花序相當美麗。山上有兩處觀景台，第一觀景台較開闊，眼下是新山水庫和國家新城社區和金龍湖。遠方則可看見外木山海邊協合發電廠的3根煙囱，也能看見基隆嶼

山頂升旗台是第二景觀台，兩處景觀台直線距離不到50公尺。站在最高點，可以欣賞360度美景，台北101大樓過去也會映入眼簾，現因為林木長高，視野已不如前。

五福里辦公處近幾年爭取小型建設經費，在新山公園設置座椅，豎立解說看板，方便遊客歇腿，提升遊憩品質。可惜事隔多年，已有多面看板髒汙或是文字、照片褪色，導覽效果打了折扣。

基隆市國家新城附近小山頭山頂的升旗台，可以欣賞360度美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國家新城附近小山頭山頂的升旗台，可以欣賞360度美景。記者邱瑞杰／攝影
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基隆嶼台北101韓國瑜

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