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基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20聯合報 記者游明煌／即時報導

2019國際景觀建築師協會景觀大賞頒獎典禮，今晚在菲律賓宿霧舉行，基隆市正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫歷經眾多優秀作品競爭下，榮獲大獎，並是唯一在社區營造類-卓越獎之殊榮，由基隆市環境景觀總顧問許晉誌與都市發展處科長陸道宏代表市府接受表揚，一同上台領獎的還有文化大學郭瓊瑩院長。

色彩屋成為民眾打卡網紅熱點，主要因基隆市政府長期致力提升城市景觀品質，正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫為基隆市政府主導，協助在地居民及基隆城市景觀發展協會合力推動之成果，透過色彩塗佈翻轉城市意象，建立市民認同感，這次獲得國際獎項肯定，更讓全球認識基隆由地方創生角度推動環境景觀改善的專業實力。

市府於105年度起舉辦許多開放性的討論活動，包含與實踐大學合作昨日之島設計競圖比賽；另外由淡江大學與在地居民、建築師及NGO團體分組共同討論，提出對未來的願景並辦理展覽。藉由地方擾動，聚焦在地居民對於懷舊碼頭的願景及想法，居民逐漸打開各種想像及可能性。在這些擾動過程，藝術家和在地居民開始捲起袖子，成立團體主動改善正濱地區。

另外，都發處藉由一連串的色彩計畫，逐步擴大範圍，首先在105年推動「和平橋色彩塗佈計畫」，由市府與居民共同參與，在地居民選出金黃色作為和平橋彩妝，現在成為攝影愛好者流連忘返的場景。

106年度懷舊碼頭色彩計畫，由文化大學郭瓊瑩院長帶領建築師、地方NGO團隊及居民推動本計畫，以工作坊凝聚在地共識，找出周遭色彩系統。基隆城市景觀發展協會於107年4月起正式推動第一階段色彩塗佈工程，並於108年3月完成所有塗佈工程。

市府表示，未來市府將持續透過居民協作，創造好的創意環境，找出在地新的可能，注入地方活力並提升居民生活品質。

基隆色彩屋奪國際景觀大賞，今晚菲律賓獲頒卓越獎殊榮。圖／基隆市政府提供
基隆色彩屋奪國際景觀大賞，今晚菲律賓獲頒卓越獎殊榮。圖／基隆市政府提供
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基隆色彩屋奪國際景觀大賞，今晚菲律賓獲頒卓越獎殊榮。圖／基隆市政府提供
基隆色彩屋奪國際景觀大賞，今晚菲律賓獲頒卓越獎殊榮。圖／基隆市政府提供
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基隆碼頭

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