親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時代力量再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

哪筆退休金會破產？勞退勞保一次搞清楚

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣新科議員田韻馨昨在臉書貼文表示自己到派出所關心，了解警員又在部落隨機追車，查有無酒駕情事，雖然她在文中呼籲開車不喝酒、喝酒不開車，仍引起網友正反兩面熱議。田韻馨今天說明，用意是希望若是單純違規或拒檢，警方能改用科技執法或逕自開單，不要因追車造成不必要的傷亡。

田韻馨是花蓮縣第8選區議員，原選區議員許淑銀涉案被解職，上月26日辦理補選，田韻馨擊敗對手勝出，本次定期會開議前才遞補就職。

她昨天在臉書貼文表示，與地方民意代表到秀林派出所關心了解警員在部落隨機追車查酒駕一事，經溝通討論後，她告知警方執行臨檢時，必須有明顯燈號警示，而不是像小偷一樣躲起來，再跳出來攔車，或是騎乘摩托車從後方閃遠光燈及按喇叭，這樣容易造成車禍及民眾誤會。

貼文中指出，員警同意不在部落產業道路隨機追車臨檢，與勸導或宣導方式來與鄉親做配合；她並提醒鄉親注意自身安全，開車不喝酒、喝酒不開車，以免造成嚴重的交通事故。

貼文一出，引起網友正反兩面的熱議，有人支持田韻馨的作法，認為酒駕本來就不對，但是警方執勤手段也有問題，有的員警不出示警告牌，躲在暗處突然跑出來取締，讓人頭痛，田的作法只是要求警方注意執勤手段；但也有網友認為「酒駕零容忍」，議員怎可到派出所施壓，若不做虧心事，還會怕臨檢盤查？

田韻馨接受媒體訪問時澄清，員警取締酒駕的用意，就是要避免酒後開車造成死傷，她過去在部落也經常宣導酒後不要開車，開單罰錢還是小事，造成死傷無人樂見。

她表示，過去曾發生民眾違規，員警取締時因追車造成民眾或員警傷亡，她到派出所的用意只是希望跟警方溝通，若是單純違規或拒檢，能夠改用科技執法，逕舉開單，避免造成傷亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣新科議員田韻馨，因一篇到派出所關切酒駕的貼文，引發網友熱議。圖／資料照片、...
花蓮縣新科議員田韻馨，因一篇到派出所關切酒駕的貼文，引發網友熱議。圖／資料照片、花蓮縣選委會提供
分享
花蓮縣新科議員田韻馨在臉書貼文提到她到派出所關切酒駕的貼文，引發網友正反兩面熱議...
花蓮縣新科議員田韻馨在臉書貼文提到她到派出所關切酒駕的貼文，引發網友正反兩面熱議。 圖／截自田韻馨臉書
分享

酒駕臨檢

相關新聞

基隆為寒士尾牙宴募桌開跑 藝人白白和立委扮愛心大廚

2019-11-08 16:34

雨塌人氣景點道路 宜蘭清水地熱要休園到23日

2019-11-08 16:32

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

影／太平山路塌單線通行 9、10日開園延後

2019-11-08 11:46

李佳芬「學校學母語浪費資源」議員抗議 林右昌批落伍

2019-11-08 09:54

憂礦場開發汙染淨土 宜蘭民眾發起連署反對

2019-11-08 09:26

蘇花改區間測速 何時取締待議

2019-11-07 23:49

金針花晚開 農改場研發新品種

2019-11-07 23:28

宜鐵高架評估通過 綠批縣府不用心

2019-11-07 23:25

成功山坡地解編 議員處長對賭

2019-11-07 22:41

台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點 還可抽郵輪票

2019-11-07 18:44

基隆新建4年暖江橋欄杆脫落 議員考察撞見有危險

2019-11-07 17:40

JINHO生活文創與礁溪老爺共推限量主題房 打包宜蘭味

2019-11-07 17:38

立委選舉將登記 藍花縣黨部批「獨立參選人」混淆視聽

2019-11-07 17:31
看更多

熱門文章

滿園850種玫瑰一次看到飽 台北秋季玫瑰展浪漫登場

2019-11-08 07:19

「台灣台北」與布拉格簽姊妹市 北市議會吵翻天

2019-11-08 14:10

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12

桃市府員工餐廳負評多不續約 換華膳空廚子公司進駐

2019-11-07 22:29

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10

李佳芬「學校學母語浪費資源」議員抗議 林右昌批落伍

2019-11-08 09:54

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠

2019-11-08 17:27

楓紅燈海暈染屏東四重溪 今晚點亮掀夜間賞楓熱潮

2019-11-08 11:13

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27

u故事／家鄉香港變了 球評傑拉德：台灣才是我的家

2019-11-08 12:13

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

棒球12強中華隊晉級東奧要打到韓國輸？網友：看錯2字

2019-11-07 21:05

台北秋季玫瑰展 850品種爭妍

2019-11-07 23:39

逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47

迎伊登 彰化埔鹽順澤宮巨型冠軍帽亮相

2019-11-07 23:59

新北秋冬國旅第二波 籲中央打破縣市總額限制

2019-11-07 16:01

蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44

聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33

金門產業園區推動 楊鎮浯掛保證110年完工

2019-11-07 20:57

民眾黨在市府辦面試 議員轟黨政不分 柯文哲回嗆…

2019-11-07 23:22

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

酒量等於業務量？中市府首長發言惹議 藍議員：代表海派

2019-11-08 11:06

玫瑰停車場改建 余天：全力協助新北解決三重停車問題

2019-11-08 11:52

影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

2019-11-08 14:27

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

台中用電量全台居冠 議員批節電無力

2019-11-07 23:57

中山大學仁武校區 開放休憩

2019-11-07 23:05

影／柯文哲抱怨：要品質好又不給錢 這財政會出問題

2019-11-08 15:33

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

影／1111光棍節 嘉市推單身「脫光」老屋旅遊

2019-11-08 11:18

漫漫長獄最恐懼的是遭「遺棄」 他浮沉23年翻轉人生

2019-11-08 13:47

外文系女孩赴日學做甜點 只為「吃了會幸福的鬆餅」

2019-11-08 11:21

違建鴿舍卡10年以上未拆除 工務局：屋主有依規定改善

2019-11-08 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top