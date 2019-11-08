新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣新科議員田韻馨昨在臉書貼文表示自己到派出所關心，了解警員又在部落隨機追車，查有無酒駕情事，雖然她在文中呼籲開車不喝酒、喝酒不開車，仍引起網友正反兩面熱議。田韻馨今天說明，用意是希望若是單純違規或拒檢，警方能改用科技執法或逕自開單，不要因追車造成不必要的傷亡。

田韻馨是花蓮縣第8選區議員，原選區議員許淑銀涉案被解職，上月26日辦理補選，田韻馨擊敗對手勝出，本次定期會開議前才遞補就職。

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她昨天在臉書貼文表示，與地方民意代表到秀林派出所關心了解警員在部落隨機追車查酒駕一事，經溝通討論後，她告知警方執行臨檢時，必須有明顯燈號警示，而不是像小偷一樣躲起來，再跳出來攔車，或是騎乘摩托車從後方閃遠光燈及按喇叭，這樣容易造成車禍及民眾誤會。

貼文中指出，員警同意不在部落產業道路隨機追車臨檢，與勸導或宣導方式來與鄉親做配合；她並提醒鄉親注意自身安全，開車不喝酒、喝酒不開車，以免造成嚴重的交通事故。

貼文一出，引起網友正反兩面的熱議，有人支持田韻馨的作法，認為酒駕本來就不對，但是警方執勤手段也有問題，有的員警不出示警告牌，躲在暗處突然跑出來取締，讓人頭痛，田的作法只是要求警方注意執勤手段；但也有網友認為「酒駕零容忍」，議員怎可到派出所施壓，若不做虧心事，還會怕臨檢盤查？

田韻馨接受媒體訪問時澄清，員警取締酒駕的用意，就是要避免酒後開車造成死傷，她過去在部落也經常宣導酒後不要開車，開單罰錢還是小事，造成死傷無人樂見。

她表示，過去曾發生民眾違規，員警取締時因追車造成民眾或員警傷亡，她到派出所的用意只是希望跟警方溝通，若是單純違規或拒檢，能夠改用科技執法，逕舉開單，避免造成傷亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康