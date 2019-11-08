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基隆為寒士尾牙宴募桌開跑 藝人白白和立委扮愛心大廚

2019-11-08 16:34聯合報 記者游明煌／即時報導

為籌備「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，人安基金會基隆平安站今天下午邀請立委蔡適應立委擔任愛心大廚及藝人白白到場，蔡適應展現刀工，白白準備拿手補湯，希望寒士們在冬天裡能感受社會大眾的溫暖，為尾牙募款開跑，率先認桌及提供紅包，拋磚引玉，呼籲各界一同響應。

30多歲的林媽媽，育有3子，最小兒子才1歲半，且先天頭蓋骨癒合較慢，恐有發育遲緩問題，龐大的生活壓力及小孩醫療支出，四處求職碰壁，求助人安基金會给魚給竿拉人一把烤地瓜計畫，目前積極學烤瓜，正準備出攤。林媽媽今天到場，她說，小孩還小，需貼身照顧，可以一邊帶小孩一邊烤地瓜，希望可以讓小孩平安長大。

蔡適應表示，寒士吃飽30是一項很有意義的活動，也希望大眾能夠一起幫忙，順利辦成這場團圓飯。今天他為寒士特別準備了麻油燒酒雞湯，這是非常具有營養且滋補的料理，希望可以讓寒士們在即將變冷的冬天吃上一碗溫暖的麻油雞。

藝人白白擔任二廚角色，準備了拿手料理四神湯，跟著委員一起將愛心送給現場寒士朋友，林媽媽特地拿出了剛烤好的熱地瓜回贈，現場畫面相當溫馨。

每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第30年，將於109年1月19日全台16處同時辦理，基隆場將席開100桌，預計邀請露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、獨居長輩、待拉單媽、清寒學子等弱勢家庭參與，讓寒士們在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。愛心專線：（02）24273323。劃撥帳號：19949502（戶名：人安基金會）。

基隆為寒士尾牙宴募桌開跑，藝人白白和立委扮愛心大廚。圖／人安基金會基隆平安站提供
基隆為寒士尾牙宴募桌開跑，藝人白白和立委扮愛心大廚。圖／人安基金會基隆平安站提供
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基隆為寒士尾牙宴募桌開跑，藝人白白和立委扮愛心大廚。圖／立委蔡適應服務處提供
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基隆為寒士尾牙宴募桌開跑，藝人白白和立委扮愛心大廚。圖／人安基金會基隆平安站提供
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基隆為寒士尾牙宴募桌開跑，藝人白白和立委扮愛心大廚。圖／立委蔡適應服務處提供
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愛心蔡適應

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