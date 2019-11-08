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雨塌人氣景點道路 宜蘭清水地熱要休園到23日

2019-11-08 16:32聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

不要白跑了！一年遊客量多達60萬人次的宜蘭人氣景點清水地熱公園，因大雨掏空聯外道路，被迫即日起休園半個月，直到11月23日，預計11月24日起重新開園。

宜蘭縣政府今天指出，宜蘭地區日前豪大雨，清水橋入口處往清水地熱公園聯外道路上，約500公尺處路基掏空崩落，造成聯外道路中斷。

因亟需封閉清水地熱公園聯外道路搶修，縣政府為配合搶修工程施作需要，清水地熱公園即日起至108年11月23日止休園，不對外開放，提醒遊客不要空跑一趟。

宜蘭人氣景點清水地熱公園一年遊客量多達60萬人次。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭人氣景點清水地熱公園一年遊客量多達60萬人次。圖／宜蘭縣政府提供
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清水地熱公園因大雨掏空聯外道路，被迫即日起休園半個月，直到11月23日，預計11...
清水地熱公園因大雨掏空聯外道路，被迫即日起休園半個月，直到11月23日，預計11月24日起重新開園。圖／宜蘭縣政府提供
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