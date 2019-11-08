基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市議員鄭愷玲今天在質詢時指出，安樂區壯觀里內共有14個獨立的中大型社區，加上富景天下社區，至少有6000人住戶，但這麼多市民居住的地方，竟然沒有一輛往市區的公車行駛，希望市長林右昌來促成市公車行駛到市區。林右昌說，不能滿足全部人的需求，但這裡人口真的很多，會來努力。

鄭愷玲說，市公車有行駛瑪陵坑、幸福華城等社區，但相較之下，壯觀里人口數遠高於這些地區，目前經過壯觀社區及富景天下社區的唯一往市區的大眾運輸工具，是由新北市補助的基隆客運787路線，難道壯觀社區被市府遺忘了嗎？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄭愷玲建議，請市長為住戶爭取增開往市區的公車路線，並期望每半小時為1班次，為避免與原本的501、502路線衝突，建議可以從壯觀里出發走樂利二街62巷─三民里─城上城社區─橘郡社區─富景天下社區─八堵─南榮路─市區循環站，沿路都是相當大型的社區，也可讓壯觀里民可以有大眾運輸工具直達安樂區行政大樓及長庚醫院。

市府交通處長李綱說，因公車處沒法去，就爭取787開上去，也爭取新北市開成了，因有先天上的限制，資源也有限。市府公車處長陳新埤表示，公車處人力有困難，目前已在虧損狀態。

林右昌說，基隆市公車處是全台唯二，很多路線都要去走，還沒民營化是市府全力在支撐，負擔很重，營運成本比一般民營業者高，站在市府角度，要滿足全部的需求就必須檢討全部路線，全部路線除了1條之外都虧錢，但壯觀台北人口真的很多，雖不能滿足全部人的需求，但會來努力，