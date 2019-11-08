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基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市議員鄭愷玲今天在質詢時指出，安樂區壯觀里內共有14個獨立的中大型社區，加上富景天下社區，至少有6000人住戶，但這麼多市民居住的地方，竟然沒有一輛往市區的公車行駛，希望市長林右昌來促成市公車行駛到市區。林右昌說，不能滿足全部人的需求，但這裡人口真的很多，會來努力。

鄭愷玲說，市公車有行駛瑪陵坑、幸福華城等社區，但相較之下，壯觀里人口數遠高於這些地區，目前經過壯觀社區及富景天下社區的唯一往市區的大眾運輸工具，是由新北市補助的基隆客運787路線，難道壯觀社區被市府遺忘了嗎？

鄭愷玲建議，請市長為住戶爭取增開往市區的公車路線，並期望每半小時為1班次，為避免與原本的501、502路線衝突，建議可以從壯觀里出發走樂利二街62巷─三民里─城上城社區─橘郡社區─富景天下社區─八堵─南榮路─市區循環站，沿路都是相當大型的社區，也可讓壯觀里民可以有大眾運輸工具直達安樂區行政大樓及長庚醫院。

市府交通處長李綱說，因公車處沒法去，就爭取787開上去，也爭取新北市開成了，因有先天上的限制，資源也有限。市府公車處長陳新埤表示，公車處人力有困難，目前已在虧損狀態。

林右昌說，基隆市公車處是全台唯二，很多路線都要去走，還沒民營化是市府全力在支撐，負擔很重，營運成本比一般民營業者高，站在市府角度，要滿足全部的需求就必須檢討全部路線，全部路線除了1條之外都虧錢，但壯觀台北人口真的很多，雖不能滿足全部人的需求，但會來努力，

鄭愷玲今天在市政總質詢還提到要檢討鐵道運輸、呼籲勿再調高公告地價、檢討景觀自治條例及容積率、關心褓姆勞工權益以及建請市府爭取基隆發展智慧共享運具等。

基隆議員鄭愷玲爭取6千人壯觀里市公車通市區，林右昌：來努力。記者游明煌／攝影
基隆議員鄭愷玲爭取6千人壯觀里市公車通市區，林右昌：來努力。記者游明煌／攝影
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