影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓
2019-11-08 13:55
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉大安埤山開採礦區案，遭到強烈反對，員山鄉中華社區、內城社區等組成「護水源反開礦行動聯盟」，以「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」為訴求，發起連署，1個月獲得超過2萬5千人的連署支持。
對相關反對行動與訴求，永侒實業則尚無回應。
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護水源反開礦行動聯盟今天在員山鄉內城不老學校3樓禮堂召開記者會，希望在本月底可以達到5萬人連署，並重申連署行動4項訴求，包括：
1.籲請行政院環保署環評委員：退回永侒實業位於中華村與內城村之礦業開發案。
2.籲請經濟部礦務局：請依據宜蘭國土計畫檢討永侒礦權的合理性，礦權到期後不應予以展延。立即針對礦業開發，提出國內需求量與區位適宜性報告，讓業者得以依循，也能讓民眾安心生活。
3.籲請宜蘭縣政府：落實國土計畫，具體管制保護宜蘭山景、水源與地下水補注區，杜絕不當開發。
4.籲請台灣自來水公司與經濟部水利署：正視宜蘭人的用水安全，依照自來水法劃設水質水量保護區。
今天記者會上，宜蘭縣政府秘書陳志信代表縣長林姿妙出席，林姿妙已參與連署，陳志信並代為轉達林姿妙「反對到底、寸土不讓」的立場；立委陳歐珀、要參選立委的呂國華、黃定和、孫博萮、時代力量宜蘭黨部主任委員郭稟翰等人都到場聲援與簽名支持。
宜蘭市長江聰淵更宣布，這裡是宜蘭市的水源頭，全民運動要捍衛好山好水，要有像當年反六經、反火力發電廠精神共同打拼，因此市公所今天就會成立連署站，月底前完成3千份的連署；縣議員黃浴沂、陳俊宇都表達反對立場，陳俊宇更呼籲拿出反六輕精神，反開礦保護宜蘭成全民運動，更向林姿妙喊話，不只連署，還要像當年陳定南縣長一樣，帶領縣民反開礦護水源。
護水源反開礦行動聯盟指出，永侒實業申請在員山鄉中華村與內城村進行礦場開發，面積廣達33.5公頃，其中約30公頃為礦區，4公頃為運送道路，計畫每年開採瓷土及矽石72.7萬公噸，估計開採36年，礦區所在的大安埤山將從高度403公尺降採至210公尺，運輸路徑更是居民取水及通往冷埤的生態解說路徑，即便開發面積縮小也會帶來對環境造成無法彌補的傷害，此案如果通過，不僅會對當地居民造成生活、環境、安全、健康上的重大損害，開礦所帶來的汙染也將影響到宜蘭溪北地區飲水安全。
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