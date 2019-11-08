台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府正在調和街進行全線改善工程，台電在調和街270號前人行道設置變電箱，旁邊有一處社區出入口，居民認為嚴重影響當地居民進出，會阻擋視線有死角，今天拉白布條抗議，議員呂美玲會同台電前往會勘，台電同意遷移50公尺或其他適當地方。

調和街是萬瑞快速道路通往海科館重要道路，長2350公尺，十多年未重鋪，市府6月起進行全面道路改善工程，重新刨鋪及電桿地下化，其中，人行道將從原本1.5拓寬至2.5公尺，車道則從原本3.5縮減至3公尺。

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今天上午台電等單位到場勘，但居民拉白布條抗議，居民說，有一處變電箱設在調和街270號前人行道，巷內有社區，且為一處資源回收場出入口，進出車輛很容易被阻擋，居民並以模擬製作紙箱套在電線上，擺在人行道上，會勘人員發現確實會阻擋交通視線。

呂美玲指出，台電在調和街拓寬工程中，電桿地下化的電箱設置地點，對當地居民進出交通視線有嚴重妨礙 ，影響交通安全甚深，今天做了模擬的電箱設置，檢視發現確實有問題。