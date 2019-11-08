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便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用。圖／花蓮...
花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市立殯儀館啟用43年，首度有便利商店進駐，今天啟用，因應營業場地特殊性，提供白飯、鴨蛋共500多項商品，且店員不會喊「歡迎光臨」。市長魏嘉賢說，商店營業時間將從清晨6時30分一直到晚間10時，方便家屬治喪需求。

魏嘉賢說，花蓮市立殯儀館從民國65年啟用，過去43年來未設置便利商店，由於距市殯最近的商店約一公里，不少家屬向市公所反映，希望能在殯儀館設置便利商店，方便採買所需物品。

他表示，兩年前醫殯分流實施後，市殯每月平均入館亡者從原本的65人提高到92人，每月前往弔唁或治喪的民眾，估計約10萬人；市公所考量家屬需求，努力突破法令規定，在市民代表會支持下，將市殯原本的繕寫室整修裝潢後，對外招商，引進便利商店，提供更便民的服務。

市立殯儀館便利商店由和安商行進駐，經過一段時間試營運，今天啟用。魏嘉賢偕同市公所主秘書翁美華前往，了解營運狀況，並聽取殯葬所長陳柏欣說明。陳柏欣說，由於營業場所的特殊性，市殯便利商店的店員不會喊「歡迎光臨」或「謝謝光臨」，還請民眾見諒；另考量無障礙的需求，階梯處旁設有愛心鈴，民眾只要一按，店長即可前往提供服務。

和安商行店長陳岸燕表示，店內提供輕食、熱食、咖啡、飲料及其他複合商品，超過500品項，也有白飯及鴨蛋，未來會視需求逐步調整增加。原本店家營業時間是上午7點到晚間7點，考量民眾治喪需求，將營業時間提前也延後，從上午6時30分就開前，一直到晚間10時才打烊。

花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用，市長魏嘉...
花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用，市長魏嘉賢（左）前往了解營運狀況。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用。圖／花蓮...
花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，今天啟用。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市立殯儀館首度有便利商店進駐，還設有愛心鈴。圖／花蓮市公所提供
花蓮市立殯儀館首度有便利商店進駐，還設有愛心鈴。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，市長魏嘉賢盼提供民...
花蓮市立殯儀館啟用43年，在市公所努力下，首度有便利商店進駐，市長魏嘉賢盼提供民眾便優質的便民服務。圖／花蓮市公所提供
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便利商店魏嘉賢

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