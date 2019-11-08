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影／太平山路塌單線通行 9、10日開園延後

2019-11-08 11:46聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

太平山國家森林遊樂區內道路今天發生局部坍方，林務局羅東林區管理處宣布，明後天延後開園。

羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區區內道路「宜專一線」10.4公里上邊坡處，今天發生局部坍方，經搶修後已恢復單線通行，不過，因現地仍有零星落石持續發生之虞，因此該路段仍維持單線通行。

羅東林區管理處指出，因太平山周末假日上午4點開園(平日為上午6點)，考量現上午4到6點間天色仍暗，為維護遊客行車安全，11月9日(星期六)及10日(星期日)，開園時間延後至上午6點。

如有任何疑問，可電洽太平山售票站（03）9809619)詢問。

太平山國家森林遊樂區內道路今天發生局部坍方，林務局羅東林區管理處宣布，明後天延後...
太平山國家森林遊樂區內道路今天發生局部坍方，林務局羅東林區管理處宣布，明後天延後開園。圖／林務局羅東林區管理處提供
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太平山森林遊樂區

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