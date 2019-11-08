李佳芬「學校學母語浪費資源」議員抗議 林右昌批落伍

2019-11-08 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬日前在佳芬學堂，呼應韓國瑜所說「母語在家學」，講出「學校學母語浪費資源」言論，爭議餘波盪漾。今天基隆市原住民議員陳明建提出抗議，他不太清楚為何會有人說在學校學母語浪費資源，他完全不能認同與接受。市長林右昌表示，有人說出「在學校學習母語浪費資源」，他覺得，這是非常落伍的觀念。

議員陳明建今天質詢時表示，原住民語言除了是溝通、交流的工具外，也是文化的根本，並且是對自己文化認同重要的識別，是很重要的身分識別，但有人說「在學校學母語是浪費資源」，他不太清楚為何會浪費資源，他不能認同，要提出抗議，他實在不懂這種說法。

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陳明建說，在學校學習母語，除了原住民語、客語、閩南語等，有在學校不能教母語，他絕對不能認同。講母語是原住民很驕傲的事，原住民語言也是文化的根本，實在不能理解提出這樣主張的人，用意是在哪裡，他擔心以後是不是不在學校教原住民語了，讓大家很憂心。

市府教育處代理處長陳淑貞說，目前的法令和課綱都有規定，縣市政府和國家都有義務提供原住民語、本土語言的選修課程，目前基隆市有18位老師，提供阿美族等5個民族的教學，有足夠的平台讓學生學習原住民語，目前國中小原住民語言有必、選修課程。

市長林右昌表示，原住民族相關立法是很多台灣原住民族努力的成果，也符合世界潮流，至於有人說「在學校學習母語浪費資源」，他覺得，基本上這是非常落伍的觀念，也誠如議員所言，語言不只是用來溝通，且是各族群文化的根本，台灣的主流價值是尊重各族群，且文化多元。

林右昌說，各族群都必須被重視，被尊重，而且必須以國家的資源及力量來保障，這是各族群能團結在一起的根本，非常贊成議員的主張委立場。