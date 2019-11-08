憂礦場開發汙染淨土 宜蘭民眾發起連署反對

2019-11-08 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



宜蘭員山鄉中華社區、內城社區發起連署，反對永侒實業所申請的礦場開發。 圖擷自 連署書 分享 facebook 宜蘭員山鄉中華社區、內城社區民眾表示，永侒實業所申請的礦場開發，坐落於中華村與內城村範圍，一旦通過，不但會對礦區所座落的中華村、內城村的居民造成生活、環境、安全的重大損害，甚至宜蘭自來水供應所汲取的水源頭都極可能遭受礦區開發的汙染，發起連署反對。

連署人表示，礦場開發申請範圍面積共33.5公頃，其中約30公頃為礦區，4公頃為運送道路。計畫每年開採瓷土及矽石72.7萬公噸，估計將開採36年，礦區所在的大安埤山將從高度403m降採至210m。

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他們說，此案若通過，會對以下區域造成影響：

1. 由於礦區距離內城村的聚落不到700公尺、距離中華村再連住家僅不到400公尺，每日增加至少194車次的砂石車穿流經過內城國小化育分校，危及學童健康與安全，揚塵與噪音對兩村的生活環境將造成重大損害。

2. 礦區位於宜蘭山景第一排的大安埤山，開發後預計將大安埤山自高度403m降採至210m。大安埤山屬於蘭陽平原可見的第一排淺山林地，屬於第一級保護級維護類型景觀區，遭破壞後即無法回復，並可能引起開發行為的破窗效應。

3. 礦區屬於林相豐富的生態熱點，依申請單位調查資料，申請範圍及周邊一公里內屬公告之二、三級保育類動物至少已經紀錄了17種。

4. 礦區的運輸道路位於順向坡的安全疑慮，申請區的運輸道路位於中央地質調查所畫設的「順向坡」區域，山坡穩定度受威脅。

5. 礦區危及用水安全，申請區北側緊鄰內城圳上游、南側緊鄰宜蘭縣地下水補注區。且中華村為全縣少數無自來水供應之地區，礦區的運輸路線與居民取水路徑完全重疊。永侒開發將危及兩村居民與宜蘭縣民的用水安全。

連署人提出以下三點呼籲：請環評委員退回永侒實業位於中華村與內城村的礦業開發案；同時，請經濟部礦務局立即針對礦業開發，提出國內需求量與區位適宜性報告，讓業者得以依循，也能讓民眾安心生活；再請宜蘭縣政府落實國土計畫，具體管制保護宜蘭山景、水源與地下水補注區，杜絕不當開發；籲請台灣自來水公司與水利署正視宜蘭人的用水安全，依照自來水法劃設水質水量保護區。

連署網址：https://reurl.cc/RdL3n6