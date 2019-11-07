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12強Live／四局下王柏融敲個人首安未得分 0:4落後日本

影／12強中日大戰基隆戶外直播 林右昌忘情高喊全壘打

2019-11-07 19:32聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

世界棒球12強預賽，今晚中日大戰，基隆市在基隆火車站南站廣場戶外Live轉播賽事，吸引很多球迷到場加油，市長林右昌與妻子也到場熱情加油，市民一同齊聚為中華隊加油，看到緊張時刻，林右昌跟著全場大喊全壘打，氣氛熱絡。

今晚現場大家都一起為中華隊加油，有的還是剛下班的下班民眾，也跟著現場民一起吶喊。林右昌表示，這次世棒12強中華隊的28名出賽選手，各個都是強棒中的強棒，而棒球賽就是要大夥聚在一起歡呼、共同聲援展現為國吶喊的熱情。今晚到現場民眾大家熱血嘶吼，一起為中華健兒加油，全力挺進2020東京奧運

這次轉播，是基隆市政府與中華電信MOD、愛爾達電視、臺灣鐵路局以及崇右影藝科技大學聯合主辦。

12強中日大戰基隆戶外直播，林右昌偕妻忘情高喊全壘打。記者游明煌／翻攝
12強中日大戰基隆戶外直播，林右昌偕妻忘情高喊全壘打。記者游明煌／翻攝
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基隆林右昌東京奧運

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