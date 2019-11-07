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台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點 還可抽郵輪票

2019-11-07 18:44聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

明天開展的台北國際旅展，基隆館有亮點，將熱門IG打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」直接搬進展場，讓遊客直接走進基隆館拍照打卡當網美。館內消費滿500元，即可抽奬，最大奬有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。

台北國際旅展8日至11日於南港展覽館登場，基隆市政府以「秋冬遊基隆，吃喝玩樂最對way！」為主題，結合基隆借問站、特色伴手禮、基隆好物、本港漁夫鍋及觀光相關業者共組基隆館K105，將熱門IG打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」直接搬進展場，讓遊客直接走進基隆館拍照打卡當網美。

11月9日當天還特別邀請台灣觀光協會葉菊蘭會長與基隆市長林右昌共同推廣基隆館。基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，參展的基隆在地業者陣容堅強，有將新鮮海鮮融入手工蘿蔔糕的「食之飴」、全台首家海味手工蛋捲的「蔡技食品」、獲得冠軍黃金炒飯的「漁品軒」、飛魚卵創意食品的「大方合展」、強調手繪設計的「舫舫彩&創」等，並有國家級地質景觀的和平島公園、推廣海洋教育的海科館等，以及串聯特色景點的「濱海奇基線」，讓遊客可以簡單遊基隆吃喝玩樂一次到Way。

展場內特別規畫DIY創意體驗區，有國立海科館「手作DIY體驗」、蔡技食品「現做蛋捲體驗」、阿里棒棒「體驗活動」，並邀請到旅遊達人李昂霖(Eric)現場直播分享基隆吃喝玩樂好去處。

基隆主題館祭出多重優惠，主題館內消費滿500元，即可憑發票或收據參加『基隆轉運讚』扭蛋抽奬，獎項包含各參展廠商提供之手工蛋捲、啵啵肉乾、海鮮米粉、各式海鮮醬等，最大奬項特別加碼遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。

旅展期間基隆館的舞台也有精采活動，曾姿雯說，多雨的秋冬到基隆吃一鍋温暖的火鍋，暖心又暖胃，特別於舞台活動邀請「嚴選漁夫鍋競賽」前三名得獎廠商，現場製作本港漁夫鍋供民眾試吃。

台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點，還可抽郵輪票、機票。圖／基隆市政府提供
台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點，還可抽郵輪票、機票。圖／基隆市政府提供
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台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點，還可抽郵輪票、機票。圖／基隆市政府提供
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台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點，還可抽郵輪票、機票。圖／基隆市政府提供
台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點，還可抽郵輪票、機票。圖／基隆市政府提供
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