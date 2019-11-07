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最美公路票選台東入選4件 安朔高架橋來不及參賽

2019-11-07 18:38中央社 台東縣7日電

台東省道台9線池上段320K至328K，短短8百公尺公路兩旁是稻香常飄的景觀公路...
台東省道台9線池上段320K至328K，短短8百公尺公路兩旁是稻香常飄的景觀公路，還有火車經過襯托鄉間田野美感。圖／公路總局提供
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交通部公路總局辦理「全台10大最美公路」票選活動，台東有4個路段進入決選；不過，「藏橋於林」的安朔高架橋因未通車來不及參賽，地方惋惜。

公路總局昨天公布入選10大最美公路決選的前30名，即日起開始投票選出前10名，活動至12月1日止，台東入選的有池上台9線、池上台20甲線、金崙高架橋、玉長公路。

公路總局表示，台9線池上段320K至328K，是一條四季皆美、稻香常飄的景觀公路，每年5、6月和9、10月的孕穗期，青綠搖曳；11月上旬成熟期，稻穗閃閃發亮，在山風吹拂下成為一望無際的金色稻浪。

池上台20甲線池上起點至初來大橋，是一條景色清幽、20年樟樹簇擁的樟香綠廊，深受單車騎士青睞。道路兩側，更以在地綠建材、傳統卵石堆疊工法，打造長約4公里、友善昆蟲生物的生態砌石。

另外，省道台30線玉長公路，自花蓮卓溪鄉山風村起至台東長濱鄉寧埔村為止，串起花東縱谷的田野景色與東部海岸風光。

還有剛通車不久的台9線南迴公路金崙高架橋，被譽為全台最美高架橋，長315公尺，全程建於太平洋海岸，將山與海一分為二，同時坐擁著太平洋的無敵海景、大武山的絕美山景。

不過，即將於12月20日通車的台東達仁鄉安朔至草埔隧道高架橋，未入選前30名，讓地方感到意外。這路段被譽為「藏橋於林」，宛如盤踞在山林間的巨龍，是最近爆紅的公路。

負責這路段的公路總局西部濱海公路南區臨時工程處表示，昨天公布前30名時大家也覺得很訝異，怎麼「藏橋於林」未入選，後來研判，可能是尚未通車之故，否則這路段前進入10大最美公路絕對沒問題。

高架橋台東單車

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