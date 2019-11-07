基隆新建4年暖江橋欄杆脫落 議員考察撞見有危險
2019-11-07 17:40
聯合報 記者游明煌
／基隆即時報導
基隆市議會市政考察今天到暖暖區暖江橋查看橋梁安全狀況，議長蔡旺璉、議員俞叁發都當場發現2根欄杆有鐵管脫落，民眾經過時恐十分危險，稍一不慎會掉落，議員指南投縣奧萬大吊橋才發生男童墜橋死亡意外，要求盡快修復。市府工務處表示，和結構安全無關，但有安全顧慮，應是電銲處脫落，會立即修復。
宜蘭南方澳跨港大橋上月發生斷橋事故後，基隆暖暖區暖江橋因每天都有很多砂車車經過，居民指開車在上面搖晃得很厲害，今天議會市政考察安排到暖江橋了解重車流量有無影響橋梁安全，及有無建置監測系統等。
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議長蔡旺璉、議員俞叁發在考察現場，發現暖江橋上有2處欄杆脫落，指民眾經過時如果手不小心按在上面，可能會有危險，要求市府搶修，並提醒安全檢測也要包括欄杆等設施。
議員王醒之建議暖江橋重車多，應裝設檢測器，即時掌握橋梁狀況，且改為每年檢測一次。議員林旻勳說，居民反映騎車在暖江橋上停等紅燈時，只要重車經過就好像地震、在騎馬，目前2年檢測一次太久，建議應每年檢測一次。議員莊敬聖指出，鋼索粗細不同，應加強檢測。
市府工務處表示，欄杆脫落和結構安全無關，但有安全顧慮，應是電銲處脫落，會立即修復。
工務處長張元良說，暖江橋全長70.5公尺，104年改建完成，尚屬新橋，近2年檢測資料，主次要構件均無損害。檢測時都會安裝儀器去檢測硬力、變形程度，也會因地制宜、針對基隆多雨氣候等特性調整檢測方式，檢測後會適時公布數據，並研究是否實施限重、流量管制等改善措施。
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