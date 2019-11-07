JINHO生活文創與礁溪老爺共推限量主題房 打包宜蘭味

2019-11-07 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣政府帶領16家具有宜蘭故事與在地特色的商品業者，今年9月打造「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，透過公家支持業者強化文創軟實力。今天縣政府更搭起「JINHO」與礁溪老爺酒店橋梁合辦「品牌體驗會」，將商品融入在地餐食與住宿空間，讓文創產業與旅宿餐飲也能串連，展現更悠然自在的度假氛圍。

縣長林姿妙表示，宜蘭是山海共存、自然資源豐沛的地方，透過文創工作者的創意體悟，轉化充滿在地故事的商品，協助業者打造「JINHO宜蘭敬好生活」平台，提供行銷、展售、在地產業鍊等資源整合，以「宜蘭隊」的姿態齊力推廣品牌，相信能讓外縣市遊客、甚至外國朋友，在更多場域看見到山海孕育的宜蘭特色，並將這份美好打包回家。

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不僅如此，「JINHO宜蘭敬好生活」也與長期推廣在地文化培植的「礁溪老爺酒店」合作，從11月11日至24日在礁溪老爺酒店推出「JINHO選品主題房」，將創作產品融入旅宿，打造「敬好看」、「敬好用」、「敬好住」住宿空間，讓旅客深刻感受宜蘭文創品牌豐富的在地生活與故事感。

老爺酒店集團執行長沈方正相當認同「JINHO宜蘭敬好生活」，合作推出限量主題房，房內的杯組及花器等採用宜蘭敬好生活產品，也會搭配手作DIY體驗課程，以團隊共好合作，帶領縣內優秀的文創工作者與宜蘭各個產業有效串連，他期待能讓住宿遊客發掘宜蘭文創之美，留下不同以往的美好旅遊回憶。