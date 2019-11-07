立委選舉將登記 藍花縣黨部批「獨立參選人」混淆視聽

2019-11-07 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



立委選舉登記日接近，花蓮泛藍內部矛盾愈演愈烈，國民黨花蓮縣黨部今天下午發出新聞稿再次消毒，呼籲黨員同志支持堅定黨的總統提名人韓國瑜及花蓮立委參選人黃啟嘉，並嚴詞痛批「獨立參選人」打著泛藍旗號，卻企圖以混淆視聽的方式，分裂國民黨，但並未指明「獨立參選人」是誰。

黨部人員私下表示，這個月4日發出新聞稿提到黨中央轉述韓國瑜競選辦公室執行長林國正「韓國瑜身為國民黨提名總統參選人，將義無反顧，全力相挺花蓮縣立委提名的黃啟嘉」，隔天向林國正致歉，是因為沒聯繫上林國正就掛名，是連繫疏失，但這兩天卻有前縣黨部離職人員，不斷在社群網路群組散布、攻擊，刻意營造「韓國瑜沒有挺黃啟嘉」的錯誤印象。

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甚至暗指「某人」再出才能贏得立委選舉，因為相關言論鋪天蓋地，意圖帶網路風向，縣黨部召開的各項輔選活動，也受到干擾，藍軍人心惶惶、無所適從，才再次發出聲明。

聲明中痛批「其他獨立候選人」一再打著泛藍旗號，卻企圖以混淆視聽的方式，分裂國民黨、破壞泛藍團結；並表示，每次選舉，總有一些處心積慮依附政黨資源的政客，猶如政治寄宿蟲，寄生在國民黨這棵大樹的餘蔭下，來圖謀自己的野心。何不光明磊落的獨立參選，或許更能贏得中間選民的支持及擁戴。

縣黨部還提到，「有些參選人」無所不用其極的刻意製造黨部組織系統的雙胞效應，大打迷糊仗，企圖擾亂組織輔選，達成個人的政治目的，宛如「雙子殺手」電影劇情，正在花蓮縣黨部如火如荼的上演。對於每每選舉就利用泛藍名義，汲取和收割國民黨選票，且盡做出分裂與傷害黨和黨員的獨立參選人，黨部深深表示遺憾。

聲明中強調，黨中央早已堅定重申，總統提名候選人與立委提名候選人一定聯合競選，絕不改變，中國國民黨總統與立委聯合競選主軸目標明確，不容任何人刻意操弄分化或藉機挑唆。泛藍陣營應以大局為重，堅定支持黨的提名人，勿因小節與個人立場，而錯失「下架民進黨」的關鍵時刻與改變中華民國未來的最佳時機。