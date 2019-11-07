親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

立委選舉將登記 藍花縣黨部批「獨立參選人」混淆視聽

2019-11-07 17:31聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

立委選舉登記日接近，花蓮泛藍內部矛盾愈演愈烈，國民黨花蓮縣黨部今天下午發出新聞稿再次消毒，呼籲黨員同志支持堅定黨的總統提名人韓國瑜及花蓮立委參選人黃啟嘉，並嚴詞痛批「獨立參選人」打著泛藍旗號，卻企圖以混淆視聽的方式，分裂國民黨，但並未指明「獨立參選人」是誰。

黨部人員私下表示，這個月4日發出新聞稿提到黨中央轉述韓國瑜競選辦公室執行長林國正「韓國瑜身為國民黨提名總統參選人，將義無反顧，全力相挺花蓮縣立委提名的黃啟嘉」，隔天向林國正致歉，是因為沒聯繫上林國正就掛名，是連繫疏失，但這兩天卻有前縣黨部離職人員，不斷在社群網路群組散布、攻擊，刻意營造「韓國瑜沒有挺黃啟嘉」的錯誤印象。

甚至暗指「某人」再出才能贏得立委選舉，因為相關言論鋪天蓋地，意圖帶網路風向，縣黨部召開的各項輔選活動，也受到干擾，藍軍人心惶惶、無所適從，才再次發出聲明。

聲明中痛批「其他獨立候選人」一再打著泛藍旗號，卻企圖以混淆視聽的方式，分裂國民黨、破壞泛藍團結；並表示，每次選舉，總有一些處心積慮依附政黨資源的政客，猶如政治寄宿蟲，寄生在國民黨這棵大樹的餘蔭下，來圖謀自己的野心。何不光明磊落的獨立參選，或許更能贏得中間選民的支持及擁戴。

縣黨部還提到，「有些參選人」無所不用其極的刻意製造黨部組織系統的雙胞效應，大打迷糊仗，企圖擾亂組織輔選，達成個人的政治目的，宛如「雙子殺手」電影劇情，正在花蓮縣黨部如火如荼的上演。對於每每選舉就利用泛藍名義，汲取和收割國民黨選票，且盡做出分裂與傷害黨和黨員的獨立參選人，黨部深深表示遺憾。

聲明中強調，黨中央早已堅定重申，總統提名候選人與立委提名候選人一定聯合競選，絕不改變，中國國民黨總統與立委聯合競選主軸目標明確，不容任何人刻意操弄分化或藉機挑唆。泛藍陣營應以大局為重，堅定支持黨的提名人，勿因小節與個人立場，而錯失「下架民進黨」的關鍵時刻與改變中華民國未來的最佳時機。

明年花蓮立委選舉，國民黨提名素人黃啟嘉醫師，民進黨徵召現任的蕭美琴，尚未有其他人表態，近來網路雖出現勸進前縣長傅崐萁的聲浪，傅本人至今未公開鬆口表明意願。

隨著立委選舉登記日接近，花蓮縣泛藍內部愈演愈烈，縣黨部今天發出聲明再次「消毒」，...
隨著立委選舉登記日接近，花蓮縣泛藍內部愈演愈烈，縣黨部今天發出聲明再次「消毒」，呼籲黨員支持黨提名人。圖／報系資料照片
分享

國民黨韓國瑜

相關新聞

台北旅展基隆館IG打卡熱點色彩屋有亮點 還可抽郵輪票

2019-11-07 18:44

基隆新建4年暖江橋欄杆脫落 議員考察撞見有危險

2019-11-07 17:40

JINHO生活文創與礁溪老爺共推限量主題房 打包宜蘭味

2019-11-07 17:38

宜蘭鐵路高架化「有條件」通過 民進黨團：請縣府多用心

2019-11-07 14:38

花蓮農改場因應氣候變遷改良設施 減少一半風力

2019-11-07 13:55

輔導農民利用電子商務 4年銷售千萬元成績

2019-11-07 12:46

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

宜蘭鐵路高架臨門一腳不是問題 縣府：年底前報院核定

2019-11-07 10:16

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

花蓮陶藝家彭雅美 雙作品入圍台灣陶藝雙年展

2019-11-07 00:04

台東舊議會 將變小型展演廳

2019-11-06 23:28

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

夜市券回收逾77萬張 花蓮東大門夜市居冠

2019-11-06 17:43

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00
看更多

熱門文章

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42

竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55

林志玲要在台南市美術館出嫁？這個原因館方認為有困難

2019-11-07 15:58

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

台南善化芝麻拌麵 紅到加拿大

2019-11-06 23:41

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道

2019-11-07 15:46

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

委外拖吊糾紛多 台南東區違規汽機車拖吊明年回歸警方

2019-11-07 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top