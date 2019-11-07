親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

台9線新鋪柏油又挖埋水管 台水：民生需求優先

2019-11-07 15:11中央社 台東縣7日電

台東省道台9線南迴公路的「金崙高架橋」，建於太平洋海岸，將山與海一分為二，同時坐...
台東省道台9線南迴公路的「金崙高架橋」，建於太平洋海岸，將山與海一分為二，同時坐擁著太平洋的無敵海景、大武山的絕美山景。圖／公路總局提供
分享
台東重要道路台9線初鹿段，剛完成新的柏油路面鋪設不到1個月，就被自來水公司開挖埋設水管，讓民眾看了傻眼。台灣自來水公司解釋，民眾提出民生用水需求，因此才優先處理。

台東縣主要道路台9線，公路總局台東工務段10月開始進行初鹿段柏油路面刨除和鋪上新柏油路面，並重新漆上黃白線，10月底完工。路面美輪美奐，舒適平坦。

不過，民眾日前在臉書貼文質疑，初鹿段初鹿國中附近的新鋪柏油路面被開挖，「一條好不容易重新刨除鋪柏油的縱貫道，一個月不到就被開挖，重要省道不是有管制開挖？看了讓人覺得氣憤，政府的錢太多是嗎？」

有民眾開玩笑地留言，「昨晚開過去，很有彈跳感」、「沒有重漆上黃色線，這裡可以迴轉嗎」，也有民眾質疑「為何不在鋪設前施工」。

不過，也有民眾提出不同看法，「目前常見就是沒有統一管理施工時間，所以才會三不五時就再挖，但是統一時間你接受嗎？」

中央社記者今天前往現場，發現新鋪設柏油路果然被開挖橫切路面，寬約30公分，比原來路面略低，車輛行經時也有明顯顛簸，中間黃色分隔線還未重漆，路邊則有一個新裝自來水表。

公路總局台東工務段長李秉仁表示，前幾天接獲民眾反映後，工程單位便立即前往查看，也確認是自來水公司管線，但因為是民生用水，所以「擋不住」，只要提出申請都會馬上同意。

他進一步解釋，新的道路、柏油路面必須3年後才能開發，而工務單位也會每年召開2次管線埋設會議，讓各單位提出需求。但是一般民生用電、用水、通訊提出需求，都會讓它通過，不受3年期限管制，「民生問題最重要，這是擋不住的，如果擋了，議員、村長、民意代表就會炮轟」。

台東台灣自來水公司第十區管理處表示，這個工程是民眾提出民生用水需求，因此優先處理，「不可能等到3年才讓民眾有水用，這會造成民眾困擾」。

台東台水

相關新聞

花蓮農改場因應氣候變遷改良設施 減少一半風力

2019-11-07 13:55

輔導農民利用電子商務 4年銷售千萬元成績

2019-11-07 12:46

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

宜蘭鐵路高架臨門一腳不是問題 縣府：年底前報院核定

2019-11-07 10:16

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

花蓮陶藝家彭雅美 雙作品入圍台灣陶藝雙年展

2019-11-07 00:04

台東舊議會 將變小型展演廳

2019-11-06 23:28

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

夜市券回收逾77萬張 花蓮東大門夜市居冠

2019-11-06 17:43

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

影／21年就斷的南方澳大橋3年重建 新橋安全標準100年

2019-11-06 12:21

台東焚化爐啟用？立委凍結5000萬預算

2019-11-06 11:37

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00
看更多

熱門文章

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

台南善化芝麻拌麵 紅到加拿大

2019-11-06 23:41

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top