宜蘭鐵路高架化「有條件」通過 民進黨團：請縣府多用心
2019-11-07 14:38
聯合報 記者戴永華
／宜蘭即時報導
交通部昨天審查「宜蘭鐵路高架化」可行性評估，決議原則可行、有條件通過。民進黨縣議會黨團今天對於立委陳歐珀穿梭其中積極斡旋，與交通部願意重視宜蘭的重大交通建設表達感謝，這個重大建設中央願意推動，卻變成「有條件」通過，請縣府多用點心、積極辦理。
宜蘭縣政府提出的鐵路高架化可行性評估，昨天進入交通部審查。民進黨議會黨團表示，會議結論宜蘭段到羅東段鐵路高「原則可行」，但宜蘭縣政府並未針對涉及的五個車站站場開發構想與台鐵局達成共識，以致交通部在決議中，才會請縣府參照嘉義縣與彰化鐵路立體化計畫，先與台鐵局達成開發共識，取得台鐵局同意函，並請鐵道局與台鐵局確認計畫內容後，再循程序提報行政院。
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縣議員陳俊宇表示，上述結論證明縣政府應該以更積極的態度辦理宜蘭鐵路高架化案。陳歐珀立委昨天在審查會議開始之前，不斷與審查主席、委員們斡旋協商，促請交通部先讓大原則過關，後續細部計畫再行補件。
陳俊宇議員希望縣政府能夠更用點心思，還有後續自償率的問題，也請立委陳歐珀能繼續跟中央爭取降低自償率，減輕宜蘭縣財政負擔。
宜蘭鐵路高架化是宜蘭縣民的長久盼望，民進黨議會黨團期盼宜蘭重大交通建設不僅是鐵路高架化，還有高鐵延伸宜蘭都能加速審核，因為這事關宜蘭的重大建設，應該不分藍綠、不分中央地方，讓建設早日進行。
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