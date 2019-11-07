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花蓮農改場因應氣候變遷改良設施 減少一半風力

2019-11-07 13:55聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮農改場今天舉行「因應氣候變遷技術研發成果發表會」，包括研發抗逆境新品種、新抗風災資材等，農改場幫蔥農設計抗風災水平式「百吉網」，抵禦天然災害。另有金針花農說，因為暖冬天氣不夠冷，開花時間更延後近1個月，成本就會增加，期盼農改場有新品種協助金針花產量。

花蓮農改場副研究員楊素絲表示，三星蔥只要一遇到颱風跟豪雨，中空的葉子很容易破損，因此不斷開發一些防風設施，改搭「百吉網」的設施，不但鋼骨加強，還有防風網；以中颱的風力來看，百吉網可大概減少50％的風力，經調查後，網內剩下每秒風速4公尺，所以就不會對蔥造成傷害。

楊素絲說，在材料費用部分，現場全部的材料費為1萬8千元，以1分地有6組的設施來估算，成本其實只有11萬左右而已，讓農友更有意願架設。

花蓮赤科山金針花農陳錦竹說，平地金針平均量在兩成，高山產量比去年減少3成，平地更是減少8成，原因是冬天不夠冷，金針花地產期分成3次；花期更亂掉，開花時間更延後了25天，延後成本就會增加，期望農改場能有解決方法，目前還是只能看天吃飯。

花蓮農改場替三星蔥設計水平式「百吉網」，可替蔥大約遮掉50％風力。記者王思慧／攝...
花蓮農改場替三星蔥設計水平式「百吉網」，可替蔥大約遮掉50％風力。記者王思慧／攝影
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百吉網一組材料費為1萬8千元，便宜又實用。記者王思慧／攝影
百吉網一組材料費為1萬8千元，便宜又實用。記者王思慧／攝影
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金針花農說，因為暖冬天氣不夠冷，開花時間更延後近1個月，成本就會增加，期盼農改場...
金針花農說，因為暖冬天氣不夠冷，開花時間更延後近1個月，成本就會增加，期盼農改場有新品種協助金針花產量。圖／報系資料照
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農改場氣候變遷

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