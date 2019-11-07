宜蘭去台北旅展殺很大 限時1.1折和抽11萬總統套房

2019-11-07 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



台北國際旅展明天（8日）到11日在台北南港展覽館登場，在宜蘭觀光業者搶進，祭出超級優惠，搶客到宜蘭泡湯、住宿、嘗美食。

其中，羅東村却國際溫泉酒店推出旅展優惠2.8折起，再抽11萬元總統套房，美食雙湯住宿買10贈1，平均5445元起，指定日還可升等家庭房。

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羅東村却國際溫泉酒店指出，台北旅展推出超人氣商品一泊一食雙人住宿券，泡湯可同時賞無敵蘭陽美景，每券只要5990元，買10再贈1，平均每券只需5445元，同時享受碳酸氫鈉及奈米牛奶浴雙湯池。

同時，2020年3到5月平日再享免費升等家庭客房，折扣高達2.8折起，還有一泊二食雙人住宿券、雙人湯屋券、大眾泡湯券、明廚自助午餐券以及23樓懷石料理、西式歐陸料理午餐券、一日遊券等7大優惠， 雙11，在實體旅展購買，還有機會抽中價值11萬元總統套房。

而宜蘭力麗威斯汀度假酒店配合2019 ITF台北國際旅展活動，11月9日、10日、11日的上午11點11分推出下殺1.1折的優惠好禮。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店並指出，台北國際旅展登場，各飯店卯足實勁搶攻商機，宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至11月12日止並推出線上旅展，一泊一食住宿券下殺3.5折只要6800，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐優惠價7800元。

知味西餐廳的雙人午餐平假日皆可使用1399元，天氣漸涼到宜蘭浸泡天然的員山溫泉美人湯正是好時機，雙人湯屋優惠價1580元，而大眾露天風呂平均每張只要650元，此外，酒店為了搶攻商機，特別推出買多贈多活動，凡購買同一票種20張即加贈2張，即日起開放搶購。