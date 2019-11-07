全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選
2019-11-07 11:33
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
交通部公路總局辦理「全台十大最美公路」票選活動，全國共30條特色公路列入選項，其中，台東縣共有池上、長濱及金崙等3條公路列在其中，活動即日起至12月1日止，歡迎民眾踴躍票選心中最美公路。
公路總局表示，台東縣入圍特色公路有省道台9線池上段320K至328K，短8百公尺公路兩旁是稻香常飄的景觀公路，還有火車經過襯托鄉間田野美感；另省道台30線玉長公路長濱段28K至35K，串起花東縱谷的田野景色與東部海岸風光。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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台東另外一條特色公路就屬省道台9線南迴公路的金崙高架橋，被譽為全台最美高架橋長1315公尺，全程建於太平洋海岸，將山與海一分為二，同時坐擁著太平洋的無敵海景、大武山的絕美山景。
公路總局表示，票選辦法以Facebook（臉書）帳號登入，投票選出您覺得最美的景觀公路。每個帳號每日皆可按讚投票給最多5條公路。只要投票，就有機會獲得「參加抽獎」。相關活動訊息可上網https://campaign.cw.com.tw/smiletaiwan/2019roadtop10
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